Přijetím zákona Šumava neuschne, přemlouval senátory ministr Brabec

Zóny v národních parcích nebude možné 15 let měnit. „Tato lhůta vychází vstříc logickým požadavkům obcí, krajů i ostatních. Musím říct, že to moratorium byl institut, který byl velmi napadán, třeba právě ze strany nevládních organizací,“ řekl ministr.

Dění v parcích se má podřídit ochraně přírody, což vyvolává kritiku obcí i krajů. Brabec připustil, že Sněmovna přes odpor jeho úřadu do novely přidala zákaz nakládání s pozemky na území parků včetně zastavěných či zastavitelných území. „Toto omezení může znamenat určitou komplikaci nejenom pro obce, ale i pro stát,“ uvedl Brabec.

„Při přečtení novely tohoto zákona jsem s hrůzou zjistil, co bude dělat horská služba na Šumavě, protože vím, kdy zasahují v národní přírodní rezervaci třeba u nás na Božím Daru. V podstatě oni by podle toho zákona tam nesměli vjet. Ale oni by tam nesměly vjet ani jiné záchranné složky,“ kritizoval vládní návrh předseda senátorského klubu Starostů Jan Horník.

„Z předloženého zákona je až příliš patrné, že jeho cílem vůbec není větší otevření parku turistické veřejnosti, ale tu nádhernou lokalitu uzavřít jako prostor pro bádání několika vědeckých pracovníků. Lesy na Šumavě by neměly být pouze místem pro experimenty vědeckých aktivistů,“ uvedl senátor za ČSSD Jan Látka. Zákonu vytkl, že klidovým územím lze vyhlásit jakékoli území v jakémkoli rozsahu.

Zpřesnit zmocnění ministerstva životního prostředí stanovovat zóny národních parků navrhuje senátorka Jitka Seitlová zvolená s podporou lidovců a zelených.

Několik senátorů podpořilo návrhy senátor za ANO Jaroslava Větrovského, který chce uzákonit, že účelem národních parků má být také zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jejich území. Senátoři chtějí v zákoně ponechat povinnost dohodnout stanovení zón a cest v parku s obcemi na jeho území, nejen s radou parku.