Zeman odmítl, aby v českých bazénech muslimky používaly burkiny

„Není důvod, aby v českých bazénech se někdo koupal v arabském oblečení,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk. „Nikdy nevíte, z hlediska elementární hygieny, co v těch textiliích může být za svinstvo,“ prohlásil.

Na námitku redaktora, že burkiny jsou z plavkoviny a že podle hygieniků žádnou hrozbu burkiny nepředstavují, odvětil, že není expert na plavecké oblečení.

„Kdyby Češky přijely do arabského bazénu, obávám se, že ve svých bikinách by dopadly velice špatně,“ řekl Zeman.



„Kauzu“ v Česku odstartovala fotka od jednoho z návštěvníků akvaparku u Prahy, který vyfotil v bazénu dvě ženy koupající se v celotělových plavkách burkinách, kterého někteří lidé nejsou schopni rozlišit od běžného oděvu muslimských žen.

„Toto oblečení je vyrobeno z materiálu vhodného ke koupání. Jedná se o celosvětový trend, se kterým se nesetkáváme jen my v Aquapalace Praha. V tomto případě klientky nic neporušují,“ hájil se akvapark (více zde).

Bouřlivá diskuse k burkinám pak pokračovala. Na postoji k muslimským plavkám pro ženy se neshodly ani dvě české ministryně - práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD a pro místní rozvoj Karla Šlechtová (více zde).

V chomutovském Aquasvětě se pak dokonce vedení sportoviště rozzlobeným návštěvníkům omlouvalo za to, že se v bufetu akvaparku objevily dvě ženy v typickém arabském oblečení v prostorách, kam smějí lidé jen v plavkách. Někdo je vyfotil a aféra byla na světě. Jedna návštěvnice totiž snímek zveřejnila na internetu.

„Jsou ženy, které by měly být zahaleny co nejdůkladněji,“ žertoval také svérázně Zeman. „A pak jsou dívky, kde bych jim tu burkinu strhnul,“ uvedl. A to podle toho, jaké jsou jejich fyzické proporce. A to podle něj platí pro jakékoli ženy, nejen pro muslimky.