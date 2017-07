Burkiny rozdělily ministryně. Šlechtová hájí akvapark, Marksová váhá

Akvapark v Čestlicích u Prahy čelí v posledních dnech na sociálních sítích stovkám nenávistných komentářů od lidí, kteří nesouhlasí se vstupem muslimek do bazénu v plavkách zahalujících celé tělo. Návštěvníci slibují bojkot. Firma se brání, že burkiny žádná pravidla neporušují (více zde).

„Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný zákon, který by to zakazoval, tak v podstatě tady musíme ctít svobodu podnikání,“ řekla iDNES.cz Šlechtová.

„Samozřejmě nemáme nikoho diskriminovat, ať už z pohledu náboženského, sexuálních menšin a dalších věcí,“ uvedla v pondělí ministryně pro místní rozvoj. „V podstatě je to věc toho podnikatele, pokud samozřejmě mu to zákon nějakým způsobem nezakáže,“ je přesvědčena Šlechtová.

VIDEO: Ministryně Marksová a Šlechtová komentují kauzu burkiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„U nás se dosud nic takového neřešilo. Já si jen vzpomínám na jeden jediný, a to problém hygienický, protože vždy byla u nás velmi přísná pravidla a co já pamatuji, tak muži byli vyhazováni z bazénu, když měli příliš dlouhé plavkové kalhoty. Mě by asi zajímalo tohle hledisko,“ řekla iDNES.cz Marksová.

Na otázku, zda je správný liberální přístup akvaparku, odvětila: „Já opravdu nevím, já jsem z toho sama trošku na rozpacích a je to pro mě nová zkušenost. Trošku je pro mě problém, kdyby pak těch žen mělo být více, protože ono to pak v některých zemích evropských vytváří tlak na ty ženy, které mají normální plavky, které mají dvoudílné plavky. A tady bych se velmi bránila,“ uvedla Marksová.

Spor o burkiny zaměstnával loni Francii. Soud nakonec zrušil zákaz nošení burkin na pláži v letovisku Nice i v dějišti filmového festivalu Cannes. Snahu zakazovat burkiny některá francouzská města odůvodňovala tím, že burkiny podle nich příliš zdůrazňují příslušnost k náboženství, což odporuje laickým zásadám republiky. Francouzský nejvyšší správní soud ale označil obavy za neopodstatněné (psali jsme zde).