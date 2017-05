Zeman řekl, že chtěl po návratu z Číny jmenovat premiérem Zaorálka

„Byl bych velmi nerad, kdyby předvolební kampaň destabilizovala činnost vlády. Proto po demisi ministerského předsedy jsem byl připraven hned po návratu z Číny jmenovat Lubomíra Zaorálka novým ministerským předsedou. Konzultoval jsem to při svých setkáváních s některými představiteli koaličních stran,“ řekl Zeman.

„Jak víte, došlo k tomu, že původně ohlášená demise byla nakonec stažena, což vedlo k představě o poněkud chaotických krocích v této oblasti. Domnívám se, že povinností prezidenta není kopat za jednu či druhou stranu konfliktu, ale že má kopat za zájmy České republiky a je naprosto nepochybné, že tímto zájmem je politická stabilita,“ uvedl prezident při setkání se zastupiteli Libereckého kraje.

Voliči, jak řekl, za půl roku rozhodnou, jaká vznikne vláda, a budou-li se politické subjekty okopávat, nikomu to podle Zemana neprospěje. Už v pondělí po setkání s Babišem, kterého chce premiér odvolat, prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček vydal prohlášení, že „prezident republiky konstatoval, že předseda vlády nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu odvolání“.

Ústavu znám, neříkám, že ji nebudu respektovat, uvedl Zeman

Zeman v úterý řekl, že ústavu dobře zná a respektuje právo ministerského předsedy navrhnout odvolání jakéhokoliv člena vlády. Prohlásil, že koaliční smlouva uvádí, že premiér to učiní pouze za předpokladu, že s odvoláním ministra souhlasí předseda dané koaliční strany, což je v tomto případě sám Babiš.

„Neříkám, že to nebudu respektovat, pouze jsem jasně řekl, že je potřeba odstranit překážku, kterou se premiér dobrovolně omezil,“ prohlásil prezident v Liberci. Sobotka se už v pondělí ohradil, že ústava v této věci nemá žádné podmínky. Vyzval Zemana, aby ji respektoval a Babiše z vlády odvolal.

Navrhl to ke dni 9. května, čemuž se prezident vzepřel. „Návrh na odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy,“ uvedl už v pondělí Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezidentovi podle něj také vadí, že mu nebyl předložen návrh na nového ministra financí.

Ústava nedává prezidentovi možnost návrhu na odvolání ministra nevyhovět, jen nestanoví exaktní termín, do kdy tak musí učinit. Podle názoru většiny ústavních právníků by to měl udělat bez zbytečného prodlení.