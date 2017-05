Do Číny se Zemanem neletíme, oznámili ministři za ČSSD. Prý kvůli krizi

„Do Číny nejedu kvůli vnitropolitické situaci. Jako člen vedení ČSSD budu součástí vyjednávacího týmu. Dnes posílám dopis s vysvětlením na Hrad. Místo mě pojede do Číny můj náměstek Martin Tlapa,“ vzkázal MF DNES šéf české diplomacie Zaorálek skrze svou mluvčí Michaely Lagronové.

Z delegace se už dříve v úterý stáhl i Chovanec, který to již oznámil Hradu. „Za současné politické situace se bohužel zahraniční cesty do Číny nemohu zúčastnit. Dnes jsem to oznámil na Pražský hrad,“ uvedl v úterý Chovanec. Ludvík posléze stroze na Twitteru uvedl, že do Číny neletí.

Jediný potvrzený ministr za ČSSD tak zůstal šéf resortu průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Své rozhodnutí prý konzultoval s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). „Čekají mne v Číně předem plánované důležité schůzky s čínskými partnery a podnikateli, které chceme uskutečnit, protože jde o jednání ve prospěch českého průmyslu,“ sdělil skze mluvčí Soňu Křítkovou.

„Navíc nás bude doprovázet početná podnikatelská delegace, kterou chci osobně podpořit na připravovaných podnikatelských fórech a dalších jednáních,“ doplnil.

Prostě na to kašleme, utrousil Ovčáček

V posledních dnech stouplo napětí mezi sociální demokracií a Zemanem kvůli vládní krizi. Sobotka Zemanovi poslal návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) a navrhl jeho konec k úterý 9. května. Prezident se ale v těchto dnech rozhodnout nechystá, návrhem se chce zabývat až po návratu z Číny. Z ní přiletí v noci na 18. května.



Pražský hrad avizoval, že Zeman hodlá využít k politickým konzultacím právě i cestu do Číny. Kromě čtyř sociálnědemokratických ministrů by se jí měli zúčastnit dva ministři za ANO. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová už pro MF DNES uvedla, že na jejím programu se nic nemění. Její mluvčí uvedla, že během cesty Šlechtová vystoupí na konferenci k Hedvábné stezce a naplánované má i bilaterální setkání s ministrem cestovního ruchu.

Podobně se k aktuální situaci staví ministr dopravy Dan Ťok. „Já jsem měl dlouhodobě naplánováno, že do Číny pojedu pracovat, a ne na výlet. Tyto moje pracovní povinnosti stále platí a s cestou počítám. Nebudu tam řešit žádnou vládní krizi, mám tam několik důležitých jednání,“ sdělil.

Mluvčí Zemana Jiří Ovčáček na zprávy reagoval prohlášením, že jestli má politické pletichaření přednost před zájmy České republiky, je to smutné. „Prostě na to kašleme. ČSSD nezajímají miliardové investice v ČR. Nová pracovní místa. Přednost má pletichaření,“ napsal na Twitteru.