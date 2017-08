Zeman může kandidovat na Hrad, nasbírali mu 59 263 podpisů občanů

„Jsem na svého muže hrdá,“ řekla první dáma na krátkém brífinku, na kterém novináři nedostali možnost položit ani jedinou otázku.

Se sběrem podpisů pro Zemana začala Zemanová a petiční tým, v jehož je čele, koncem dubna. Lidé si mohli petiční archy také stáhnout na internetu nebo je podepsat třeba v obchodech či restauracích podporovatelů. Podporu pro současného prezidenta sháněla i Strana práv občanů.

Jako první oznámil dostatek nasbíraných podpisů kandidát na prezidenta Michal Horáček. V rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že má sedmdesát tisíc pečlivě zkontrolovaných podpisů a že dalších jedenáct tisíc škrtl, protože by je kvůli formálním chybám stejně neuznalo ministerstvo vnitra. Někteří lidé totiž nenapsali číslo občanského průkazu, ale řidičáku, či u bydliště orientační číslo místo popisného (rozhovor s Horáčkem zde).

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš nedávno uvedl, že má přes čtyřicet tisíc podpisů. V nejbližších dnech bude mít setkání s dobrovolníky, kde jim chce poděkovat za sběr podpisů. Dá se tedy čekat, že i on poví, že už potřebné podpisy pro kandidaturu má.

Jinou cestu zvolil místopředseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera. Nevsadil na petici občanů, ale na to, že kandidátům stačí také buď dvacet podpisů poslanců nebo deset podpisů senátorů. A to Kubera hravě splnil, když podpisy získal mezi kolegy senátory. Zda ale skutečně bude kandidovat, se rozhodne až po podzimních volbách do Sněmovny (více o tom zde).