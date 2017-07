Kubera může bojovat o Hrad. Nasbíral potřebné podpisy senátorů

Do boje o Hrad může vstoupit místopředseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera. „Zajistil jsem si potřebné podpisy senátorů. Mám jich víc, než je zapotřebí. A ještě další senátoři mi to podepíšou,“ řekl iDNES.cz Kubera. Na listině s podpisy pro jeho kandidaturu je patnáct jmen, a to nejen senátorů za ODS, ale i z klubů ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO.