Horáček už má 50 tisíc podpisů, rychle přibývají i Zemanovi a Drahošovi

Pět měsíců před termínem, do nějž musí uchazeči o funkci prezidenta podat kandidátní listinu, vypadá peloton zájemců - těch, kteří pro kandidaturu zároveň něco reálného dělají - výrazně jinak než před pěti lety.

Favorité výzkumů Median, 7.-10. dubna (pro ČRo): Miloš Zeman 37 %

Michal Horáček 20 %

Jiří Drahoš 17 % Median, 25.-26. května (pro ČRo): Miloš Zeman 35 %

Jiří Drahoš 24 %

Michal Horáček 20 % Žádný jiný zájemce o Hrad nepřekročil 3 %. Modely výsledku druhého kola jsou ve všech kombinacích výše uvedených uchazečů těsné.

Není v něm žádná žena. Dokonce ani stálice řady voleb různých typů Jana Bobošíková.

Není v něm také žádný stranický kandidát. Nejsilnější hráč v poli volebních výzkumů, hnutí ANO, formálně váhá (viz tento článek), Andrej Babiš chce boj o Hrad řešit až po volbách do Sněmovny - ale to už bude na podání kandidátních listin zbývat jen minimum času, přičemž prioritou ANO bude pravděpodobněji povolební vyjednávání.

ČSSD před pěti lety vybrala Jiřího Dienstbiera jako kandidáta 19. května, nyní žádného nemá a neví, zda jej postaví. ODS měla minule ve stejném období v plném proudu stranické primárky, které vyhrál Přemysl Sobotka. TOP 09 měla svého kandidáta Karla Schwarzenberga dokonce od října 2011.

A tak se zatím pozornost soustředí na muže, kteří sbírají podpisy od občanů. Potřebují k tomu - na rozdíl od předešlé volby - i čísla jejich občanských průkazů. Zdá se ale, že pro systematicky vedené kampaně, opírající se o rozsáhlou síť spolupracovníků, to problém nebude.

Cílem je co nejvíc podpisů, říká Horáček

„Hrubým odhadem jsme padesáti tisíc podpisů dosáhli během května,“ uvedl pro iDNES.cz Horáček. Rozhodně ale kampaň nezastavuje. „Cíl je mít podpisů co možná nejvíc. Díky tomu, že jsem celý rok budoval ve všech regionech síť odhodlaných a akceschopných lidí, věříme v dobrý výsledek,“ říká sociální antropolog a textař Horáček.

Michal Horáček v únoru představil svůj tým pro prezidentské volby:

VIDEO: Michal Horáček představil svůj tým pro boj o Hrad

Jeho strategie - a nejen jeho - je jasná: minule se ukázalo, že chybovost ve vzorcích dosahuje až dvacet procent - jinými slovy, každý pátý podpis vnitro neuznalo. Právě po odečtu neplatných hlasů spadli pod 50 tisíc hlasů před pěti lety Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura.



S nutností udávat i číslo občanského průkazu přibyl další údaj, kde se člověk může splést. Lze proto čekat, že se uchazeči budou snažit mít k začátku listopadu, na který připadne termín podání listin, podpisů co nejvíce.

Jak jde sběr podpisů Start sběru Počet podpisů Podpisů za den (průměr) Podpisových míst ke 31. 5. Miloš Zeman 24. 4. +/- 18 000 téměř 500 223 + 4 stánky Michal Horáček 16. 4. nad 50 000 nad 1 000 448 + 3 stánky Jiří Drahoš 24. 4. +/- 20 000 mírně nad 500 230 + 1 stánek Marek Hilšer konec dubna +/- 5000 zhruba 160 14 + 1 stánek

Redakce iDNES.cz oslovila i Otto Chaloupku, Igora Sládka a Miroslava Sládka. Na dotaz ze středečního dopoledne do vydání článku nereagovali. Čísla jsou vztažena k 31. květnu.

Horáček upozornil, že počet podpisů je jen orientační, protože podpisová místa nejsou digitálně propojená a udržovat kontakt se všemi prakticky nejde. „Obálky s archy chodí do kanceláře denně ze všech míst republiky,“ říká Horáček s tím, že u pražských stánků se podepisují lidé všech věkových kategorií ze všech koutů země. Právě stánky mu generují tisíc až 1 500 podpisů denně. Dále má přes 400 „kamenných“ petičních míst po republice a podle svých slov i dalších 2 500 dobrovolníků, kteří se mu přihlásili přes web.

Perličkou je, že jeden z podpisů pro Horáčka nese jméno Marek Hilšer. A ten má naopak zase Horáčkův podpis. Tu a tam totiž sbírají podpisy na stejném místě, 10. května se proto vzájemně podpořili.

Sběračům podpisů pro Zemana jde zavolat

Důkladně se do sběru podpisů pustili příznivci stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Na webu Strany práv občanů je uveden nejen seznam četných podpisových míst, ale také telefonní čísla sběračů podpisů, aby se s nimi mohli zájemci o podpis domluvit. Zemanovci mají po republice 223 podpisových míst, ve čtyřech krajích pak provozují mobilní stánek.

„Nechceme z petice dělat soutěž ani dostihy, kdo dřív nasbírá potřebný počet podpisů. V současnosti máme v naší kanceláři uloženo více než 1 800 petičních archů, dalších 1 100 archů je v terénu,“ řekla iDNES.cz mluvčí kampaně Barbora Filípková.

Na petičních arších na webu SPO je deset řádků pro deset jmen. Podle Filípkové přicházejí i archy, na kterých není plný počet jmen. Fyzicky tak mají v centrále o něco méně než 18 tisíc podpisů, ovšem sběr zatím trvá jen něco přes jeden měsíc. Času je tedy pořád hodně.

I Drahoš sbírá podpisy rychle, opírá se o knihkupectví

Důležitější ukazatel než celkový počet získaných podpisů možná je tempo, jakým podpisy přibývají. Lze jej určit jen orientačně - začátek sběru je obecně pomalejší, s rozšiřováním sítě podpisových míst - než se vyčerpá okruh lidí ochotných uchazeče podpořit - bude zřejmě přírůstek akcelerovat.

Kromě zmíněného Zemana a Horáčka si v rychlosti sběru vede dobře ještě bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. „Na začátku jsme měli asi pět set dobrovolníků, reálně sbíráme podpisy zhruba měsíc. Podle hrubých počtů, založených hlavně na komunikaci s dobrovolníky v terénu, jsme zatím nasbírali přibližně dvacet tisíc podpisů,“ řekla iDNES.cz Drahošova mluvčí Lenka Pastorčáková.

Drahošovi lidé tedy pracují s odhady z terénu, proto nelze jejich čísla srovnávat s čísly stoupenců Miloše Zemana. Pro Drahoše je ale jeho dosavadní výsledek dobrá zpráva, donedávna ho řada lidí vůbec neznala. Za prvních 38 dnů sběru podpisů má ale průměrný přírůstek přes 500 jmen denně a má ještě pět měsíců času. Kromě rozvětvené sítě dobrovolníků těží z podpory knihkupectví Kanzelsberger - čtvrtinu podpisových míst má v nich.

Hilšer má pět tisíc podpisů, věří v prázdninovou kampaň

Za trojicí favoritů zeje poměrně velká mezera. Lékař Marek Hilšer má nyní podle svých slov pět tisíc podpisů, rozhodně se ale nevzdává. „Mnoho petičních archů je v terénu, v současné době mám něco přes pět tisíc podpisů. Velkou část sběrové kampaně soustředím na prázdniny,“ věří Hilšer, že se mu potřebných 50 tisíc podpisů podaří sehnat.

Hilšerovi se často stává, že za ním dorazí zájemci o podpis, ale nejsou si jistí, jestli mohou podpořit více uchazečů. Zákon to nicméně dovoluje.

„Když jim vysvětlíme, že jeden občan může podepsat petici více než jednomu kandidátovi, tak jsou rádi, že je to možné. Často říkají, ať je jich tam víc, alespoň budeme mít na výběr,“ popisuje pro iDNES.cz Hilšer.

Ostatní uchazeči o Hrad - Igor Sládek, Miroslav Sládek a Otto Chaloupka - na dotaz iDNES.cz nereagovali. Druzí dva jmenovaní mají nicméně na webu ke stažení podpisové archy, Chaloupka vypsal i pět podpisových míst. Dvě jsou v Hodoníně, dvě v Berouně a jedno v Brně.