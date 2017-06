Mocenský pakt se Zemanem? Nesmysl, ANO zváží svého kandidáta, říká Babiš

„Naše hnutí bude řešit kandidaturu prezidenta až po sněmovních volbách a samozřejmě nedá se vyloučit, že někoho postavíme. Ale v této chvíli to skutečně není pro nás důležité,“ řekl Babiš s tím, že nyní se ANO soustředí na parlamentní volby.

O tom, jak se hnutí k prezidentské volbě postaví, rozhodne podle Babiše referendum mezi členy. Předseda ANO má představu, že členové hnutí si budou moct vybírat mezi existujícími kandidáty a budou moct navrhnout i vlastního. Mezi nimi se potom rozhodne, koho ANO podpoří.

Europoslanci řešili česká média. Právo EU ohroženo není, zaznělo Co udělá Babiš s vydavatelstvím MAFRA? Zatím nemá jasnou představu, ovlivňování titulů odmítl.

Babiš přitom nechtěl komentovat, zda by podpořil Zemana. „Někdo chce tady uměle opakovat to, že já s panem prezidentem mám nějaké dohody a že máme nějaký mocenský pakt. Je to nesmysl,“ řekl. Připomněl, že se Zemanem se rozcházel v názoru na policejní reformu, a nepotěšilo ho ani prezidentovo rozhodnutí rychle vyhlásit termín voleb, protože to znamená dřívější formální zahájení kampaně a prodloužení období, na které se vztahuje limit pro výdaje na kampaň.

Kritizoval také Zemanův postoj k demisi ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). „Pan prezident z nepochopitelných důvodů podporuje paní Valachovou, která zaměstnávala přítele pana premiéra (Bohuslava Sobotky Karla) Březinu, který byl už odsouzen za podvody v minulosti,“ řekl Babiš. „Musím se smát, jak se to mediálně prezentuje, že paní Valachová je ukazována za hrdinku. Přitom je x případů, které naznačují, že peníze na sport se nerozdělují transparentně. A pan prezident ji podporuje,“ řekl.

To, že se Zeman postavil na Babišovu stranu v případě zákona o střetu zájmů nebo v nedávné vládní krizi, předseda ANO za potvrzení nějakého svého spojení s prezidentem nepovažuje. U zákona o střetu zájmů se Zeman podle Babiše choval objektivně, protože zákon omezující přístup firem členů vlády k dotacím považuje Babiš za absurdní. Vládní krizi zase Babiš vnímá jako vyřizování účtů mezi Zemanem a Sobotkou, které vycházelo z historie jejich vzájemných vztahů.

Vláda mi nechybí, nefunguje jako tým

Babiš v rozhovoru rovněž podotkl, že týden po odvolání z funkce ministra financí mu členství ve vládě nijak nechybí. „Většinou ty věci, které jsme tam řešili, neměly alespoň z mého pohledu ani pro lidi nějaký zásadní vliv,“ řekl. Některé body z programu kabinetu jsou podle něj důležité, až tři čtvrtiny věcí ale chodí na vládu zbytečně. „Mohli by to řešit ministři ve své režii, je tam plno různých informací...“ uvedl Babiš, kterému vadí i to, že zasedání vlády často řeší rozpory mezi ministry.

Volno využil i k dopsání knihy Volnější program po odchodu ministerstva využil Babiš k dokončení své knihy. „Je to taková vize Česka do roku 2035, není to objevení Ameriky, ale je to zajímavé čtení,“ uvedl. Kniha by měla být na veřejnosti zhruba během dvou týdnů, Babiš ji plánuje rozdávat lidem. Má se jednat o průřez vším, co lidi trápí, a o tom, jak funguje stát v Česku a jinde.

Kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ze kterého byl minulý týden na návrh předsedy vlády odvolán, vyčítá i to, že nefunguje jako tým. „Je to taková skupina lidí, kterou pan premiér moderuje. Samozřejmě už teď před volbami se dělá politika, ale ti ministři nikdy nefungovali jako tým, oni si většinou dopisují a odepisují a moc ani nejednají, moc efektivní to nikdy nebylo,“ uvedl.

Výsledky středečního prvního jednání kabinetu, na kterém po svém odvolání chyběl, částečně sledoval. Ocenil rozhodnutí o tom, že od července vzrostou výdělky v sociálních službách o 23 procent, v kultuře a v nepedagogických profesích ve školství o 9,4 procenta. „Moji bývalí kolegové došli k tomu, že peníze, které já jsem na ministerstvu financí ušetřil, se konečně dají lidem v sociálních službách. Jsem rád, že z toho mohou profitovat lidi, kteří si to zaslouží,“ řekl.

Babiš neusiluje o žádný post ve Sněmovně nebo v jejím výboru. „Pokud to není povinnost, tak si myslím, že už to nemá smysl. Já tady budu mít poslanecký den v pondělí, už sem chodí lidi,“ řekl během rozhovoru v sídle hnutí ANO na pražském Chodově. Sněmovna podle něj v současném funkčním období už nic zásadního schvalovat nebude.

Vláda s KSČM a TOP 09? Tak tam určitě nebudeme...

Že by hnutí ANO po letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny mohlo sestavit vládu s komunisty či TOP 09. Ta vyloučila spolupráci s ANO a komunisty během úterního startu předvolební kampaně. Podle předsedy strany Miroslava Kalouska, který se proti Babišovi často vymezuje a zároveň je terčem jeho útoků, strana nemůže spolupracovat s někým, kdo chce změnit systém parlamentní demokracie. „Na tom jsme stejně, my určitě s komunisty ve vládě nebudeme. A s TOP 09 taky ne,“ řekl Babiš ČTK.

Na šéfa hnutí ANO bude v kampani útočit i ODS. Babiš je vedle premiéra Sobotky a prezidenta Zemana podle občanských demokratů zosobněním chaosu, cirkusu a ostudy, proti kterým staví svou nabídku ODS. „My takové billboardy dělat nebudeme. Všichni občané této země vědí, co tady ODS a ČSSD udělaly po revoluci, včetně Kalouska,“ řekl. Kalousek, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a další dlouholetí politici jsou podle něj důvodem, proč v Česku řada věcí nefunguje líp.

Babiš nechtěl odhadovat, jaký vývoj by mohla mít povolební vyjednávání. „Je to hodně o lidech, já nevím, jak to dopadne. Je tady samozřejmě tendence nás z toho vyloučit tak, jak to dopadlo v Hradci Králové. To riziko, že to postaví všechno proti nám, a tak i dnes mluví ČSSD i ODS, tak to tady existuje,“ uvedl. V Královéhradeckém kraji vznikla koncem loňského října koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09.

Také u volební koalice KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí bude podle Babiše o možné spolupráci s ANO rozhodovat hlavně personální obsazení. „To záleží, jací tam budou lidé. Starostové mají určitě dobrý program, my také podporujeme silné postavení starostů v rámci obcí a měst,“ uvedl. O programové blízkosti s lidovci byl Babiš přesvědčen při skládání současné vládní koalice. „Ale nakonec to dopadlo tak, že pan Sobotka a (vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel) Bělobrádek si dělali dohody,“ řekl.

Neobává se, že by se hnutí ANO mohlo v případě vítězství ve volbách dostat do personální nouze při obsazování ministerstev. „To nebude problém. U nás nemusíte sedět 22 let, abyste se stal ministrem nebo premiérem. My jsme nerozdělovali ministerské posty krajským organizacím, jako to dělala ČSSD. My tam chceme mít odborníky,“ uvedl.

Brusel nesmí rozhodovat o našich věcech

Babiš rovněž kritizoval regulaci ze strany EU, která je podle něj nadměrná. Přitom unie podle něj nedokáže řešit zásadní problémy. „Evropa není schopná řešit migraci, to je velký problém. Další problém je terorismus. A velký problém je multikulturní společnost, kdy většina západních politiků se snažila lidem namluvit, že přistěhovalci jsou integrovaní. Nejsou,“ řekl.

Euro nechci, koruna je dobrý nástroj obrany před krizí Babiš v rozhovoru odmítl vstup ČR mezi země platícími eurem. „Eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese,“ řekl. „My kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy eur, musíme ručit,“ uvedl. Země eurozóny se podílejí na záchranném mechanismu ESM, který pomáhá státům s problémy se splácením dluhů. Babiš uvedl, že zachování vlastní měny je vhodný nástroj pro řešení hospodářských krizí. „Je dobře, že máme nezávislou Českou národní banku. Jednoznačně koruna je skvělý nástroj na podporu ekonomiky, pokud budou problémy,“ řekl. Pro zavedení společné evropské měny, k čemuž se ČR zavázala v rámci vstupu do EU v roce 2004 je ČSSD, pro se vyslovila i opoziční TOP 09. Odmítá ho naopak ODS.

EU by si podle Babiše měla jasně definovat, co bude dělat společně. Za příklady potřebné spolupráce zmínil boj proti terorismu, spolupráci zpravodajských služeb nebo spolupráci v obraně, neboť zájmy unijních členů NATO nejsou vždy shodné jako zájmy Turecka či USA. Naopak otázka přijímání uprchlíků by podle něj měla zůstat v pravomoci jednotlivých států. „Není možné, aby nám Brusel rozhodoval, kdo bude žít v naší zemi,“ řekl.

Jednoznačně odmítl také návrhy na zavedení společného ministra financí pro eurozónu, které zmiňoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Podotkl, že v názoru na společnou měnu se rozchází i se zástupci liberální frakce ALDE, do níž v Evropském parlamentu patří europoslanci za ANO. Babiš totiž vstup do eurozóny a přijetí eura odmítá (viz box vlevo).

Vstup do eurozóny by podle něj také oslabil možnosti samostatného rozhodování Česka. „Za to období, kdy jsem jezdil do Bruselu, vím, jak to funguje, kolik úsilí to dá prosadit zájem nějaké menší země, jako jsme my. Eurozóna by byla jenom další závislost na rozhodování někoho o nás bez nás,“ řekl.