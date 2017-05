Pád premiéra znamená novou vládu, přitakal dříve Zeman. Tady je důkaz

„Demisi vlády podanou dnešního dne podle čl. 73 odst. 1 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, přijímám. Současně tuto vládu podle čl. 62 písm. d) ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, pověřuji vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,“ píše se doslova v dokumentu, který Zeman 17. června 2013 adresoval Petru Nečasovi.

Dokument, kterým prezident Miloš Zeman přijal demisi vlády Petra Nečase.

Jinými slovy, uznal, že demise premiéra znamená konec celé vlády. A místo pravicového kabinetu jmenoval navzdory vůli většiny Sněmovny kabinet Jiřího Rusnoka.

Najednou po čtyřech letech se situace proměnila. Vicepremiér Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL potvrdil, že se Zemanem mluvil o jiném výkladu. „Říkal, že má právní analýzy, které hovoří o tom, že to skutečně může být pouze demise premiéra,“ uvedl Bělobrádek ještě před tím, než došlo kvůli Sobotkou odložené demisi ke konfliktu mezi Zemanem a premiérem (více o tom zde).



„Měla by tu být staronová existující vláda. Jsem pro kontinuitu, nemá smysl dělat kotrmelce,“ potvrdil svou názorovou otočku oproti tomu, jaký postoj zastával dříve, prezident Zeman, v rozhovoru pro televizi Barrandov. „Jediný, kdo by se měl vyměnit, je premiér,“ prohlásil.

„Výklad ústavy i dosavadní ústavní praxe je zcela jasná. Demisí premiéra končí celá vláda,“ sdělil iDNES.cz předseda vlády Sobotka.



„S výjimkou jednoho komentáře k ústavě, který byl publikován, drtivá většina ústavních právníků se shoduje na tom, že demise předsedy vlády znamená demisi celé vlády,“ uvedl také šéf Sněmovny Jan Hamáček.



Celý konflikt o demisi vlády vznikl, protože se Sobotka obával, že Zeman nebude chtít odvolat z vlády ministra financí Andreje Babiše. A proto vsadil na povalení celého kabinetu.

Od Zemana to za to schytal. „Vaše rezignace vytvořila krizi, kterou nikdo z nás nepředpokládal,“ tvrdí prezident. A s premiérem měl ve čtvrtek ostrý konflikt, za který ho ostatní politici kritizovali. Ovšem s jednou výjimkou. „Hodil to na pana prezidenta, ten si ho dneska vychutnal,“ komentoval setkání Zemana a Sobotky šéf ANO Babiš v Interview 24 České televize.

Sobotka přitom říká, že vše by šlo vyřešit o dost rychleji, než že na Hrad pošle demisi s účinností k datu v druhé polovině května. „Stačí, pokud místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš upřednostní zájem České republiky a stabilitu České republiky před svojí touhou setrvat ve funkci ministra financí. Pak jsme schopni se velmi rychle dohodnout na rekonstrukci koaliční vlády, jsme schopni rychle se dohodnout, kdo takovouto vládu povede,“ řekl premiér.