Zelení chtějí legalizovat squatting i univerzální příjem pro všechny

„Nejdůležitější je ekologická daňová reforma, ta podpora squattingu je spíše marginálie,“ řekl iDNES.cz na sjezdu Strany zelených v Hradci Králové šéf strany Matěj Stropnický. Jeho strana bude podporovat daňové asignace, aby lidé mohli sami ovlivňovat, na co se rozhodnou z daní přispět.

„Squatting považuji jednak za projev autonomní kultury, jednak za kritiku společnosti, v níž vlastnictví je deklarováno jako nedotknutelná hodnota,“ uvedl už před časem v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz (najdete ho zde).

Možností, jak odstranit nepřehledný systém sociálních dávek je podle zelených zavedení univerzálního občanského příjmu. Odmítají naopak diskutovat o znovuzavedení povinné vojenské služby.

Mezi stínovými ministry zelených je veřejně známou tváří stínová ministryně dopravy Miloslava Pošvářová, stavební inženýrka a soudní znalkyně, bývalá ředitelka úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic. Zatím bude podle Stropnického se stranou spolupracovat externě. Stínovou ministryní kultury bude profesorka Milena Bartlová, která nyní přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Místní rozvoj bude „stínovat“ bývalý liberecký primátoř Jan Korytář, kteří Stranu zelených před několika lety opustil, ale teď s ní bude znovu spolupracovat.

Zelení představili své nové logo - zelené písmeno Z

Zelení představili své nové logo. Zelené písmeno Z, budou používat v komunikaci s voliči hashtag #casyssemeni a slogan Vidím to zeleně.

Strana se chce na podzim pokusit vrátit do Sněmovny. Z té vypadla, když se rozhašteřila v době, kdy byla ve vládě Mirka Topolánka spolu s ODS a lidovci a kdy se střetla křídla kolem tehdejšího ministra životního prostředí a šéfa strany Martina Bursíka a kolem Dany Kuchtové a Matěje Stropnického. Bursík od zelených odešel a založil LES, Liberálně ekologickou stranu. V roce 2010 zelení ze Sněmovny vypadli a od té doby se do ní už nevrátili.

Zelení by se nyní podle Matěje Stropnického měli spojit s těmi silami, které budou hájit svobodu a politickou sféru oddělenou od ekonomické, do „antiautoritářského bloku“. Stropnický to řekl v sobotu na sjezdu strany v Hradci Králové. „V takovém bloku budeme muset některé z našich cílů třeba i odsunout na příhodnější čas,“ řekl (více o tom zde).