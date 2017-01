Stropnický vidí zelené v antiautoritářském bloku se silami hájícími svobodu

Zelení by se podle šéfa strany Matěje Stropnického měli spojit s těmi silami, které budou hájit svobodu a politickou sféru oddělenou od ekonomické, do „antiautoritářského bloku“. Stropnický to řekl v sobotu na sjezdu strany v Hradci Králové. „V takovém bloku budeme muset některé z našich cílů třeba i odsunout na příhodnější čas,“ řekl.