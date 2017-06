Zásah na Úřadu vlády po čtyřech letech: zatím žádný pravomocný rozsudek

Je to čtyři roky, co proběhla do té doby nevídaná a někdy kritizovaná policejní akce na Úřadu vlády, která se dotkla i nejvyšších pater politiky. Ústřední postavou případu byla někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nagyová. Zatýkání ve svých důsledcích znamenalo pád vlády Petra Nečase a přepsání české politické mapy. Výsledky v trestní rovině však nejsou valné, ani po čtyřech letech nepadl jediný pravomocný rozsudek.