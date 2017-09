Zaplať Pán Bůh, že tam nebyl žádný strom, vzpomínal Zaorálek na nehodu

„Řidič to strhl a potom tam ještě udělal dobrou práci, že jsme se vyhnuli střetu, který mohl nastat ještě dřív a pak už jsme - obě auta - letěli do toho pole. Zaplať Pán Bůh, že tam nebyl žádný strom, pád se ztlumil tím letem,“ řekl.

„Z toho auta se nějak kouřilo, já když jsem zjistil, že mám všude krev, tak jsem si někde sedl na mez a začal hloubat sám nad sebou, protože to vypadalo, že ostatní jsou v pořádku,“ pokračoval v líčení nehody šéf české diplomacie, který havaroval v pátek večer u Lechovic na Znojemsku (více o nehodě čtěte zde).

Bezprostředně po nehodě mu pomáhal člověk, která je mu nejbližší. „Já si myslím, že to byla přítelkyně, která se o mě nejvíc starala a ochránce, který také přiběhl. A oni společně našli nějaké fáče, asi je vytáhli z lékárničky a pak mě začali vázat, protože mě samotnému se nedařilo tu krev zastavit,“ řekl Zaorálek.

Pamatuje si, že byl připoután. „Co se týče majáčku, neptejte se mě, jak to přesně bylo, já to úplně nepoznám, jak se jede. Vím, že jsme v té chvíli nějak předjížděli. Četl jsem si. To, co se odehrálo, jsem viděl jenom tak na půl oka,“ vzpomíná Zaorálek.

Tomu, že se praštil do hlavy, zase tak velkou váhu nepřipisoval, ale pak zjistil, že je plný krve. „Nebyl jsem si jist, co se se mnou stalo. Po nějakou dobu mě to nechalo v úvahách, co bude,“ řekl. K tomu, jak to přesně na silnici proběhlo, se necítí nejpovolanější se vyjadřovat.

Nebude teď chvíli plavat ani jinak sportovat, ale hlava už ho po bouračce nebolí. Brzy ho čeká kontrola a vytahování stehů z hlavy.

„Rád bych ještě jednou poděkoval brněnským záchranářům, rád bych poděkoval personálu, lékařům traumatologie brněnské nemocnice v Bohunicích. Velmi profesionálně mi pomohli,“ řekl ministr. „Zaplať Pán Bůh se zase tolik nestalo,“ dodal.

Jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb v pondělí agentuře ČTK řekl, že okolnosti nehody policisté stále vyšetřují. Policie zatím nezveřejnila ani to, jakou materiální škodu havárie způsobila.