Na Znojemsku havarovala limuzína s ministrem Zaorálkem

„Mohu potvrdit, že došlo k nehodě s účastí vozidla chráněné osoby. Několik osob bylo transportováno do nemocnice k ošetření,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policejního prezídia Petr Habenicht. Později potvrdil, že v autě jel ministr Zaorálek, k jeho zranění se však nechtěl vyjadřovat.

Podle informací serverů Blesk.cz by měl být Zaorálek zraněn středně těžce. Tyto informace se však iDNES.cz nepodařilo ověřil. Mluvčí ministerstva zahraničí uvedla, že nemá potřebné informace. Také mluvčí ČSSD Mikuláš Klang iDNES.cz po 22:00 hodině řekl, že informace o nehodě nemá.

„Na místo jsme vyslali vrtulník letecké záchranné služby, který transportoval do nemocnice v Brně Bohunicích muže se středně těžkým zraněním,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedvika Kropáčková. Podle ní to byl muž nad 60 let. Zda šlo o ministra Zaorálka, nekomentovala.

Podle jihomoravského policejního mluvčího Pavla Švába se u odbočky na Oleksovice srazila dvě auta. Míru zavinění účastníků nehody policie zjišťuje. Nehoda se stala v podvečerních hodinách.

Zaorálek měl do té doby na jižní Moravě celodenní předvolební program. Po 17:00 byl ještě na Znojemském historickém vinobraní.

Ministr zahraničí patří mezi představitele státu, o jejichž bezpečnost se policie stará. Mezi další chráněné osoby patří prezident republiky, předsedové obou komor Parlamentu, premiér a ministři vnitra, spravedlnosti a financí.