Stát stopl kritizovanou výuku češtiny pro azylanty. Zakázku nikdo nechce

Ministerstvo školství (MŠMT) potvrdilo iDNES.cz ukončení spolupráce s jazykovou agenturou Parole, kterou si vybralo ve veřejné soutěži loni v květnu. Důvod i datum rozvázání smlouvy odmítlo upřesnit.



„S organizací Parole byla smlouva zrušena po dohodě s ministerstvem vnitra bez udání konkrétních důvodů,“ odpovědělo na dotaz bez dalších podrobností tiskové oddělení ministerstva.



Ještě v lednu byl však školský resort, i přes výtky Charity ČR, Poradny pro integraci i ministerstva vnitra, s výukou spokojený a tvrdil, že „probíhala tak, jak měla“. (více čtěte zde).

Letos získalo azyl jen 23 lidí Letos Česká republika udělila do konce července podle statistik ministerstva vnitra azyl 23 lidem. Dalších 76 cizinců dostalo doplňkovou ochranu (na rozdíl od azylu se uděluje na předem stanovenou dobu). Loni získalo azyl 148 lidí (více čtěte zde).

Sdílnější nyní nebyl ani majitel agentury Vladimír Vitvar, který situaci odmítl komentovat. iDNES.cz na začátku roku upozornil, že Vitvar loni kandidoval za protiimigrantsky naladěný Úsvit.

Podle Korábové agentura neplnila zadání smlouvy. „Například v Královéhradeckém kraji nebyli cizinci zařazení do jejich kurzů, škola nekomunikovala, neměli dostatek lektorů, ani prostor, kde by mohli výuku poskytovat,“ řekla iDNES.cz Korábová. Dřívější problémy s agenturou potvrdila i ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

„Máme tady sice státní integrační program, ale nemůžeme lidem nabídnout kurz, který by byl zdarma. „Jak chcete někoho integrovat, když nezná jazyk země, ve které získal azyl? To je nesmysl,“ dodala Korábová.

S výukou vypomáhá vnitro

Ministerstvo školství v létě vypsalo novou veřejnou zakázku (za zhruba 1,5 milionu korun) na výuku češtiny do konce letošního roku. Do výběrové řízení se však nikdo nepřihlásil, ministerstvo proto 18. srpna zadávací řízení zrušilo. „Zadavateli nebyly ve lhůtě pro podání nabídek doručeny žádné nabídky,“ zdůvodnilo v evidenci veřejných zakázek.

„Pokud jde o zachování kontinuity kurzů, bude vyhlášena nová zakázka malého rozsahu pro období do konce roku 2017, a to co v nejkratší možné době,“ odpovědělo tiskové oddělení resortu na dotaz, jak bude pokračovat se zajištěním výuky, za kterou je zodpovědné.

Prozatím s výukou azylantů vypomáhá sedm lektorů Správy uprchlických zařízení, která spadá pod ministerstvo vnitra. „Nejedná se ovšem o dlouhodobé a systematické řešení. V tuto chvíli je pro zajištění standardní výuky rozhodující výběr nového dodavatele ze strany MŠMT,“ upozornila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Do 21. září běží další výběrové řízení, a to na zajišťování kurzů češtiny na roky 2018 až 2020. Na tuto zakázku má MŠMT vyhrazeno téměř 25 milionů korun.

Integrace probíhá v Česku ve dvou fázích. Zpočátku jsou cizinci ubytovaní v azylových střediscích, kde se intenzivně věnují češtině a připravují se na budoucí život v zemi. Následně jsou integrováni přímo v obcích. Tuto fázi má na starosti generální poskytovatel integračních služeb, což je pro letošní rok Správa uprchlických zařízení.