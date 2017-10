Hrozí předčasné volby? Strany nemají na volební cirkus, říká politolog

Jak byste zhodnotil výsledek voleb?

Největším překvapením je propad ČSSD. Zas tak překvapivý není úspěch Andreje Babiše a jeho hnutí. ANO mělo v průzkumech dlouhodobě kolem 30 procent přes všechny různé kauzy a aféry. Až pár týdnů před volbami začala podpora klesat na zhruba 25 procent. Na část voličů nejspíš dolehla tíha afér a kauz, ale hnutí patrně v závěru kampaně dokázalo zabrat a přetáhnout voliče zpět na svou stranu. Myslím si, že velkou roli mohla sehrát kauza lithium, poněvadž Andrej Babiš v kampani říkal, že nenechá ČSSD rozkrást lithium podobně jako OKD (více v článku Boje o lithium).

Díval jsem se na regionální rozložení podpory a hnutí ANO má nejlepší výsledky v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, které byly baštou sociální demokracie. ČSSD v průzkumech měla celou dobu nad deset procent a najednou spadla dolů. Vysvětluji si to tím, že v posledním týdnu před volbami, když už nebyly ani žádné průzkumy, mohla část voličů ČSSD přejít k ANO. Zareagovali na kampaň a argumentaci Andreje Babiše.

Jak hodnotíte úspěch SPD Tomia Okamury?

Bylo dlouhodobě zřejmé, že se SPD dostane do parlamentu. Mírně překvapivá může být tak velká podpora. Na druhou stranu Tomio Okamura je šikovný a úspěšný v oslovování určitých skupin elektorátu. Měl viditelnou kampaň.

Josef Mlejnek PhDr. Josef Mlejnek, PhD působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se přechody k demokracii, ústavními a volebními systémy, historií, kulturou i politikou střední a východní Evropy. Komentuje domácí i zahraniční dění.

Spojitou nádobou je úspěch Okamury a neúspěch komunistů. Byl schopen oslovit část voličů, kteří by jinak byli pro KSČM. Asi pomohlo i to, že se Okamura pevně chopil problematiky migrace a ostře vystupoval proti islámu a islámským uprchlíkům. KSČM to nechávala stranou a nejspíš to ani moc nechtěla zdůrazňovat. Mohla to být nakonec příčina toho, že přišla o voliče ve prospěch Tomia Okamury.

Kvůli čemu naopak téměř pohořela TOP 09?

Strana doplatila na Piráty, kteří dokázali oslovit část jejich voličů. Lidem se jevili jako něco nového a přitažlivého. Mají mladého a charismatického lídra a dohromady to je něco, co už TOP 09 ztratila. Karel Schwarzenberg má už svůj věk a Miroslav Kalousek je pro řadu lidí problematický kvůli dlouhodobému působení v politice a nějakým aférám ještě z 90. let.

TOP 09 nedovedla nabídnout nikoho nového s výjimkou snad jen Dominika Feriho, což je zvláštní případ. Určitě není srovnatelný s Bartošem z Pirátů, který je mnohem komplexnější politik nabízející širší řešení. TOP 09 nejspíš doplatila i na vymezování vůči Andreji Babišovi. Představuje se jako hráz proti Babišovi a část voličů spíš vsadila na Piráty. TOP 09 také doplatila na rozchod se Starosty. Obě strany se do Sněmovny dostaly s odřenýma ušima.

Jak si povedou velmi mladí politici, kteří se nyní dostali do Sněmovny?

Bude to samozřejmě záležet hodně na nich. Získají zkušenosti a začnou se nějak profilovat. Nebylo by nejlepší, pokud by už nyní chtěli odstartovat hvězdnou kariéru a byli tahouni stran. Nevím, jestli je například Dominik Feri zralý na to, aby táhl novou TOPku. Není spojen s nějakým konzistentním programem, spíš staví na tom, že je mladý, neotřelý, dovede se pohybovat na sociálních sítích a oslovovat své vrstevníky a další. Má jistě politický talent.



Myslíte si, že tu může vzniknout funkční vláda, když téměř všechny strany avizují, že nechtějí spolupracovat s hnutím ANO?

Vznik klasické koalice se jeví jako dosti problematický. Je to paradox, protože hnutí ANO je na politické scéně po volbách dominantní. Strana ale nemá žádného koaličního partnera kvůli stanovisku ostatních, že nechtějí být ve vládě, jejíž předseda bude trestně stíhaný politik. Otázka je, jak se to bude dál vyvíjet.

Andrej Babiš nyní získá mandát a imunitu. Spekuluje se také, že prezident Zeman trestní stíhání zastaví, čímž by formálně padl argument o stíhaném předsedovi. Pro někoho by to pak mohlo být přijatelné. Ve hře jsou také varianty jako vláda s ANO bez Andreje Babiše, popřípadě nějaká menšinová vláda s tichou podporou. Za to by muselo ANO nabídnout nějaké ústupky a sliby.

Existuje vůbec nějaká programová shoda napříč novým politickým spektrem?

Sami aktéři o tom hovoří. Například hnutí ANO se s Piráty shoduje na digitalizaci a použití moderních informačních technologií. Babiš řekl, že Pirátům klidně nechá IT a že s Okamurou může být shoda na prvcích přímé demokracie. Shoda by se našla i s ODS, kde je společný odpor k euru. Staví se na tom i různé spekulace. Samotná koalice ANO s Okamurou by nestačila, protože by dohromady měli rovných sto hlasů. Stejně tak je to s Piráty.

Proč podle vás prezident bude čekat až 30 dní se svoláním zasedání nové Sněmovny?

Myslím, že to chce oddálit, aby se nějakým způsobem sama vyřešila záležitost kolem Andreje Babiše. Některá ze stran by mohla projevit ochotu uzavřít koalici. Zeman to dělá i kvůli sobě, protože mu stále záleží na tom, aby ho hnutí ANO podpořilo a nevyslalo do boje o Hrad vlastního kandidáta. Dosavadní ministr obrany Stropnický z ANO je v žebříčcích důvěryhodnosti velmi vysoko. Pro Zemana je to dobré oddalovat i proto, aby mohl v době vrcholící prezidentské kampaně vést jednání o budoucí vládě a byl hodně na očích.

Bude vývoj směřovat k předčasným volbám, pokud se politici nedomluví na sestavení vlády?

Spekuluje se o tom, ale je zde několik argumentů proti. Jedním z nich je, že lze těžko očekávat, že by další volby dopadly zásadně jinak. Výjimkou by mohly být strany KDU-ČSL, STAN a TOP 09, které by se poskládaly a získaly více voličů. Hnutí ANO by možná uspělo ještě o něco lépe, protože by Andrej Babiš jistě nasadil tvrzení, že sice vyhrál volby, ale staré strany ho nechtějí pustit k moci a tak si vymyslely předčasné volby. Dokázal by oslovit voliče minimálně stejně jako teď.

Pak je zde také aspekt finanční. Strany jsou roztříštěné, mají málo procent, takže dostanou i menší příspěvek od státu. Nejlépe je to vidět na sociální demokracii, která má ještě na krku dluh vůči dědicům Altnera (více v článku Dluh po Altnerovi). Strany by sice chtěly předčasné volby a lepší výsledek, ale spočítají si, že by na to neměly peníze. Zjistily by, že musejí chvíli počkat, než jim přitečou od státu peníze za mandáty, aby měly finance na takzvaný volební cirkus.