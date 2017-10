Týden před volbami vede ANO. Poslance bude mít osm stran, tvrdí průzkum

9:49 , aktualizováno 9:49

Volby do Poslanecké sněmovny by na počátku října vyhrálo hnutí ANO s více než desetiprocentním náskokem před druhou ČSSD. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus. Poslance by mělo ještě dalších šest stran – KSČM, ODS, SPD, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL.