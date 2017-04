PŘÍMÝ PŘENOS: Na Kavčích horách volí nového ředitele České televize

Finálové kolo volby je jediným bodem středečního zasedání Rady. Začalo ve 13 hodin v budově České televize na Kavčích horách. Jak uvedl předseda Rady Jan Bednář, přítomni jsou všichni radní. V konferenčním sále České televize, kde se volba koná, jsou také všichni kandidáti.

Všech pět zájemců o post generálního ředitele dostanou desetiminutový prostor pro představení svého projektu, jak si představují směřování ČT v následujícím funkčním období. Poté bude následovat časově neomezená možnost radních pokládat kandidátům dotazy. O pořadí kandidátů rozhodl los. Jako první je na řadě Jiří František Potužník.

První kandidát: Televize musí mít možnost si vydělat

Potužník jako nejdůležitější bod zpravodajství označil důvěryhodnost. Upozornil, že v současné době přibývá zpráv, které nejsou ověřené a jejich původ je nejasný. Poslání zpravodajství ČT by proto podle něj mělo i odhalovat hoaxy, aby zajistilo veřejnosti pravdivé informace.

Dále uvedl, že je třeba využívat nových médií. „Dokážu si představit, že by některé služby byly i zpoplatněné,“ řekl také. Zmínil například balíčky s obsahem tvořené na míru. Česká televize by podle něj měla mít možnost si vydělat. Rozpočet ČT by podle Potužníka měl stát na třech pilířích - stálé částky z rozpočtu, nezávislé na libovůli aktuální politické reprezentace, koncesionářských poplatcích a z toho, co si vydělá.

Stávající ředitel: Služba musí být pro všechny

Jako druhý z pěti kandidátů vystoupil před radními stávající generální ředitel Petr Dvořák. „Základním principem veřejné služby je její univerzalita,“ řekl v úvodu svého přednesu. Za zásadní hrozící problém považuje možnou ztrátu této univerzality.

Uvedl, že jeho projekt nelíčí budoucnost v růžových barvách, zaručuje ale, že ČT zůstane nezávislou a stabilní institucí. V souvislosti s digitalizací uvedl, že bude vyžadovat legislativní změny v této oblasti. Dvořák chce též zavést internetové kanály, zaměřené mimo jiné na vzdělání. Vyjmenoval konkrétní kroky, které hodlá provést, od zřízení nových regionálních studií až po přípravu pořadů. Nová zpravodajská studia by Dvořák zřídil v Plzni a v Ústí nad Labem.

Větší otevřenost k veřejnosti má podle Dvořáka zajistit takzvaná divácká rada a také nová funkce televizního ombudsmana.

Kromě Dvořáka, který je ve funkci od roku 2011, usilují o pozici generálního ředitele bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád, ekonom Petr Vinklář a někdejší reportér Jiří František Potužník (více o kandidátech najdete zde). Nový generální ředitel získá mandát na šest let.

Finálové volbě předcházelo 12. dubna kolo, v němž radní zúžili počet kandidátů z 12 na pět.