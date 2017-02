VIDEO: Hologram proti Le Penové. Melenchon nasadil digitální dvojče

Melenchon není prvním politikem, které využil nejmodernější technologie při promlouvání k voličům. Už v roce 2014 nynější turecký prezident Recep Tayyip Erdogan využil hologramu pro lákání příznivců (video najdete zde), prostorový počítačový obraz použil v kampani také indický premiér Naréndra Módí (video zde).

Francouzský levicový kandidát, který jde do voleb bez podpory velkých politických stran, se na nedělním mítinku vymezil zejména proti politice Marine Le Penové. Ta k voličům promlouvala takřka ve stejnou dobu (více zde). S předsedkyní Národní fronty sice sdílí skeptický pohled na Evropskou unii a globalizaci, názory na migraci však mají odlišné.

Během svého vystoupení Melenchon zmínil i oficiálního kandidáta socialistů Benoit Hamona, který volá po sjednocení levice. Ta zažívá krušné časy. Francois Hollande se stal jedním z nejméně populární prezidentů v historii Francie, primárky socialistů pak poněkud překvapivě ovládl Hamon na úkor někdejšího premiéra Manuela Vallse. Levici štěpí také kandidatura Emmanuela Macrona (více o něm zde).

Le Penová vyzve Macrona

Jak vypadá situace před volbami podle průzkumů? V prvním kole, které se koná 23. dubna, by zvítězila Le Penová s podporou asi 25 procent dotazovaných, druhý by skončil Macron. Hamon by se do druhého kola nedostal, hlas by mu odevzdalo asi 17 procent respondentů. Melenchon je favoritem pro asi 11 procent dotazovaných. Druhé kolo, které je v plánu 7. května, podle projekcí ovládne Macron.

Samostatnou kapitolou je kandidatura republikána Francoise Fillona (více o něm zde). Ten byl ještě před pár týdny jedním z hlavních favoritů na prezidentský post. Nyní však čelí několika skandálům. Je obviňován z pochybného zaměstnávání své manželky a nově také z toho, že se nelegálně obohacoval na úkor parlamentu (více zde).

Fillon nařčení odmítá. Za celou kauzou podle něj stojí levice (více zde). Propírání v tisku Fillonovi rozhodně nepomáhá, v prvním kole voleb by podle sondáží skončil až na třetím místě. Agentura Reuters uvádí, že Fillon chystá na pondělních čtvrtou hodinu odpolední mimořádnou tiskovou konferenci.