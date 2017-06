Sport by si zasloužil vlastního ministra, bilancovala Valachová

„Rozhodně si myslím, že sportovci si zaslouží svého vlastního ministra nebo ministryni sportu,“ uvedla Valachová, podle níž by to byla práce na plný úvazek. Ministr sportu by podle ní mohl mít i radu na úrovni vlády. V případě možnosti zřídit i ministerstvo ale, jak uvedla, optimistická není, a to vzhledem k nutnosti přerozdělit pravomoci. „Agentury se u nás opravdu neosvědčily,“ dodala odcházející ministryně.

Valachová podala demisi kvůli podezřením ze zneužití dotací na sport. Policie vyšetřuje i její náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Valachová dnes zdůraznila, že ministerstvo musí s jistotou zajistit, aby peníze, které míří do sportovních svazů, organizací a klubů byly vyúřadovány správně a nevznášel se nad nimi žádný stín.

Sportovní kluby jsou podle Valachové financovány z programu, v němž je 800 milionů korun, a peníze odcházejí. Ohledně Českého olympijského výboru Valachová rozhodla o mimořádné dotaci na přípravu olympioniků, řešení je podle ní připraveno pro Českou obec sokolskou. V případě sportovních svazů ministerstvo ukončilo první kolo dotačního řízení, v němž ale podle Valachové nerozdělí celé 1,3 miliardy korun. Část ponechá pro druhé kolo, do něhož se budou moci svazy opět hlásit.

Valachovou vystřídá ve funkci náměstek Stanislav Štech, prezident Miloš Zeman ho jmenuje ve středu odpoledne (více o nástupci Valachové a jeho schůzce na hradě čtěte zde). Valachová uvedla, že si je s nastupujícím ministrem lidsky i profesně blízká a neformálně budou ve spojení.