Deváté střídání v Sobotkově vládě. A už třetí ministr školství Štech

Prezident Miloš Zeman jmenuje Štecha nový ministrem školství ve středu v 16 hodin, oznámil mluvčí Jiří Ovčáček. Ještě před tím si Zeman naplánoval na úterní odpoledne schůzku se Štechem. „Pan prezident se bude ptát, jaké jsou představy pana profesora o vedení tohoto resortu právě na těch pár měsíců, jak chce vést resort,“ řekl Ovčáček.



„Je to pro mě velká čest a pocta,“ řekl Štech, když na něj premiér Bohuslav Sobotka ukázal jako na nového ministra školství.



Štech je už devátým novým ministrem v tomto volebním období. Pověsti „klidné síly“ dostála KDU-ČSL. Jako jediná ze tří koaličních stran ani jednoho člověka měnit zatím nemusela. Po odchodu Valachové „povedou“ sociální demokraté nad ANO 5:4 na počet vyměněných ministrů. Kromě Chládka a Valachové se museli ze sociálních demokratů poroučet také ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a také ministr průmyslu Jan Mládek.

Hnutí ANO měnilo čtyři ministry. Nejprve Věru Jourovou, která zamířila do Bruselu na post eurokomisařky, nahradila na postu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Skončit museli také ministr dopravy Antonín Prachař, kritizovaný mimo jiné za časté personální výměny v Ředitelství silnic a dálnic, ministryně spravedlnosti Helena Válková, a letos v květnu vládní krize vyústila v odvolání ministra financí, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, za nějž do vlády přišel poslanec Ivan Pilný.

Štecha čeká boj o rozpočet a obhajoba kariérního řádu

Právě potýkání se s novým ministrem financí bude jedním z hlavních úkolů Štecha ve vládě. Přijde do ní v době, kdy vláda sestavuje rozpočet na příští rok.

Štecha čeká také úkol dotáhnout v parlamentu přijetí nového kariérního řádu pro učitele, který Valachové vrátil Senát. Poslanci o něm budou hlasovat už příští týden. Horní komora parlamentu chce například v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky třídním učitelům. Měli by dostávat 3000 korun měsíčně, dvojnásobek částky schválené Sněmovnou. Finančně by si měli polepšit pedagogové vykonávající některé specializované činnosti.

Senátor Zdeněk Papoušek prosadil tisícikorunové zvýšení příplatku pro pedagogy, kteří plní roli výchovného poradce nebo se věnují počítačové či ekologické výchově nebo prevenci sociálně patologických jevů. Podle sněmovní verze měl tento příplatek činit 1000 až 2000 korun.

Ministerstvo školství si od kariérního řádu slibuje zatraktivnění profese učitele pro absolventy pedagogických fakult, kteří kvůli nízkým platům ve školství mnohdy odcházejí pracovat do jiných oborů.



Kariérní řád počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající. Podle tohoto zařazení by byli také odměňováni, Začínající učitel by musel absolvovat dvouleté období zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Pomáhal by mu uvádějící učitel za příplatek 3 000 korun měsíčně, nebo 1 500 korun při sníženém úvazku. Kritici v Senátu zákonu vyčítali, že bude znamenat hlavně nárůst byrokracie.