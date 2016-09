Berlín volí nové vedení radnice, vládní CDU zřejmě v koalici skončí

O tom, kdo v po volbách usedne v berlínském zastupitelstvu, rozhoduje od osmé hodiny ranní téměř 2,5 milionu oprávněných voličů. Volební účast je podle rádia RBB mnohem vyšší než loni, před některými hlasovacími místnostmi musejí Němci čekat i desítky minut.



Hlasování končí v 18 hodin, poté budou zveřejněny první odhady výsledků.

Berlín má statut jedné z 16 spolkových zemí Německa. Jeho vedení tedy voliči nevybírají v komunálních volbách ale v zemských - městské zastupitelstvo je vlastně zemským parlamentem. Metropoli dosud vládne koalice sociálních a křesťanských demokratů (SPD a CDU) v čele se sociálním demokratem Michaelem Müllerem. Její osud však nedělní volby zřejmě zpečetí.

Podle průzkumů by Berlín dalších pět let mohla řídit koalice SPD, Levice a Zelených. SPD už totiž oznámila, že s křesťanskými demokraty Angely Merkelové už nad městem vládnout nechce.

Müller může obhájit křeslo primátora, s CDU vládnout nechce

Müillerova SPD volby pravděpodobně vyhraje, stejně jako ty minulé v roce 2011. Oproti minulému hlasování však nejspíš oslabí, průzkumy ji přiznávají podporu kolem 23 procent voličů. Pohorší si i CDU, pro níž je hlasování v Berlíně důležitou zkouškou před parlamentními volbami v příštím roce. Mohla by získat zhruba 18 procent hlasů a celkové druhé místo, odhadují statistici.



Volby jako zkouška pro CDU Křesťanští demokraté nedávno zažili volební debakl. Na začátku září je Alternativa pro Německo těsně porazila ve volbách do zemského parlamentu Meklenburska - Předního Pomořanska. Právě v této spolkové zemi je přitom i volební okrsek, v němž kancléřka Angela Merkelová tradičně kandiduje při volbách do Spolkového sněmu (psali jsme zde). Merkelová přiznala, že volební porážka je důsledkem její politiky ve vztahu k přijímání přistěhovalců z Afriky a Blízkého východu. Svůj přístup však měnit nehodlá. Nedá se ovšem říci, že by výsledek voleb v jedné spolkové zemi na severovýchodě Německa odrážel celkový postoj Němců k CDU a její migrační politice. Kancléřčina strana s přehledem vyhrála komunální volby v Dolním Sasku.

Na rozdíl od některých bývalých východoněmeckých zemí se v Berlíně nečeká čekat dramatický úspěch Alternativy pro Německo (AfD), i kvůli tomu, že se v německé metropoli kampaň netočila jen kolem migrace, na jejíž kritice tato strana staví.

Řada berlínských politiků naopak v uplynulých týdnech zdůrazňovala, že hlavní město spolkové republiky musí zůstat světu otevřené a přátelské. Přesto by se AfD měla do zastupitelstva dostat, průzkumy straně přisuzují podporu 14 procent voličů.

V novém zastupitelstvu by dále měli usednout Zelení s podporou asi 15 procent voličů a postkomunistická Levice (14,5 procenta). Úspěch by mohla slavit ještě Svobodná demokratická strana (FDP), která by se se 6,5 procenta mohla na radnici vrátit. Odejdou z ní nejspíš naopak Piráti.