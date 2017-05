Trump by se chtěl sejít s Kimem. Štít na ochranu před KLDR už funguje

21:22 , aktualizováno 21:22

Prezident USA Donald Trump by se za příhodných podmínek byl ochoten sejít přímo se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Řekl to v rozhovoru s agenturou Bloomberg. USA v neděli zároveň oznámily, že už uvedly do provozu systém protiraketové obrany THAAD, který kvůli KLDR nedávno umístily v Jižní Koreji.