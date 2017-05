Japonci kvůli KLDR vyslali pýchu svého námořnictva. Kim je lišák, míní Trump

Spojené státy vyslaly letadlovou loď Carl Vinson do oblasti kvůli vyhrocenému napětí na Korejském poloostrově, kde KLDR odmítá na výzvy mezinárodního společenství ustoupit od svého jaderného a raketového programu.



Vrtulníková loď Izumo, která je podle BBC pýchou japonského námořnictva, je 249 metrů dlouhá a na své palubě dokáže nést devět vrtulníků. Svou stavbou se podobá americkým výsadkovým lodím (více o lodi zde).

Izumo se nyní stala první japonskou vojenskou lodí, která byla od roku 2015 nasazena k úkolu mimo armádní cvičení. Japonsko po druhé světové válce přijalo pacifistickou ústavu, která armádu přetvořila na domobranné síly.

Tokio v roce 2015 přijalo kontroverzní zákonné změny, díky kterým se může zapojit do mezinárodních konfliktů, pokud jsou označeny za kolektivní sebeobranu. Taková situace podle zákonů nastává tehdy, když je Japonsko napadeno, případně když napadení japonského spojence přímo ohrožuje bezpečnost samotného Japonska. Tokio ale i v takovém případě může zasáhnout jen vojensky nezbytnou silou.

Letadlová loď Carl Vinson, ke které se připojila americká ponorka Michigan na jaderný pohon, se v oblasti Korejského poloostrova účastní vojenských cvičení spolu s jihokorejskou armádou. KLDR, která takové manévry opakovaně kritizuje, pohrozila, že obě plavidla potopí.

Trump: Je Kim duševně zdravý? Nemám tušení

Severokorejský diktátor KimČong-un je očividně „lišák“, když se navzdory svému mládí dokázal udržet u moci. Americký prezident Donald Trump to řekl v rozhovoru s televizní stanicí CBS.



Šéf Bílého domu byl v televizním interview vyzván, aby komunistického vládce KLDR ohodnotil. „Lidé se ptají: Je duševně zdravý? Nemám tušení,“ prohlásil Trump na adresu Kim Čong-una.

„Ale řeknu vám jednu věc - která se nebude spoustě lidem líbit - bylo mu (Kimovi) jen 26 či 27 roků, když po otcově smrti převzal vládu. Musel se přitom potýkat s velmi tvrdými soupeři, zvlášť generály, ale i dalšími. A přes svůj mladý věk si dokázal udržet moc,“ pokračoval Trump.

„Přitom spousta lidí se ho nepochybně snažila moci zbavit, ať už to byl jeho strýc, nebo někteří jiní. On se s tím ale dokázal vypořádat. Takže je to opravdový lišák,“ ocenil TrumpKima.

Vztahy mezi Severní Koreou a USA jsou v poslední době mimořádně napjaté. Američtí vládní činitelé v čele s Trumpem dali opakovaně najevo, že Spojené státy jsou odhodlány přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky, v nezbytném případě včetně vojenských. Situací se v pátek zabývala Rada bezpečnosti OSN. Jen několik hodin poté Pchjongjang patrně neúspěšně otestoval balistickou raketu.

Asi 300 lidí v neděli v Jižní Koreji protestovalo proti umístění amerického systému protiraketové obrany THAAD. Několik demonstrantů bylo při střetech s policisty zraněno, někteří ztratili vědomí. Podle sdělení jihokorejského prezidentského paláce Spojené státy Soul ujistily, že se budou podílet na financování štítu. Trump přitom ve čtvrtek v rozhovoru s agenturou Reuters prohlásil, že bude po Jižní Koreji požadovat uhrazení systému THAAD.