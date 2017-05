Platba za zalepená ústa, ale i dary od lidí. Nejen ANO má na účtu nepořádek

První platba za zalepená ústa Andreje Babiše: z volebního účtu odeslalo hnutí ANO 420 tisíc korun mediálnímu domu Vltava Labe Media, který vydává Deník.

Provokativní inzerát, který otiskla i řada dalších médií (další platby tak budou následovat) a dočkal se mnoha parodií (psali jsme zde), zaplatilo hnutí správně z volebního účtu. Byl totiž součástí kampaně. Problém však je, že na stejný účet přijímá dary od členů a sponzorů. A to je v rozporu s novými pravidly. V pondělí například na účet přišel finanční dar 30 tisíc korun od členky hnutí ANO Moniky Červíčkové.

Správně měly tyto peníze mířit na transparentní účet hnutí, které by poté příspěvek na kampaň přesunulo na účet volební. Jednoduše řečeno: z volebního účtu mají být hrazeny pouze výdaje na kampaň.

Platba vydavateli Deníku je zatím jedinou položkou, která z účtu odešla. Podle vyjádření ANO by se měly další výdaje na účtu objevovat v následujících dnech. „Hnutí ANO se tím (pravidly financování kampaně) samozřejmě řídí, ale nemělo splatné faktury. Zítřkem budou postupně úhrady probíhat a objeví se to i na transparentním účtu,“ sdělil v pondělí serveru iDNES.cz mluvčí strany Vladimír Vořechovský.

V menší míře se stejný prohřešek, tedy mísení darů a výdajů na volebním účtu, objevuje i u TOP 09. V jejím případě lze zjistit, že strana zaplatila například tisícovku za pronájem salonku v Plzni. Mezi kolonkami s platbami se však objevuje i několik darů.

„S kolegy to právě diskutujeme,“ řekl k tomu člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) Jiří Navrátil. „Vnímáme to spíš jako technické pochybení, nicméně z hlediska toho zákona by se tohle nemělo stávat. Budeme usilovat o nápravu tohoto stavu,“ ujistil Navrátil.

Piráti vykázali i 90 korun za pudr

Oficiální kampaň začala vyhlášením termínu voleb ve Sbírce zákonů 2. května. Politické strany si musely do pěti dnů zřídit transparentní účet pro financování kampaně. Odkazy na účty měly následně poslat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který je zveřejňuje na svých stránkách. Každá ze stran bude moci do kampaně investovat maximálně 90 milionů korun.

„Obecně se dá říct, že strany nám informace posílají. Se zveřejňováním čísel účtů není problém,“ řekl iDNES.cz člen dohledového úřadu Jiří Navrátil.

Častým prohřeškem je, že strany nepošlou správně odkaz na své stránky s informacemi o financování kampaně. „Spíš jde o, řekněme, technické problémy. My jsme nyní se stranami v kontaktu a snažíme se je vyrozumět, co od nich potřebujeme. V tom zákoně to není úplně přesně uvedeno,“ uvedl Navrátil.

Na stránkách úřadu v záložce „financování kampaně“ jsou nyní k nalezení odkazy na účty parlamentních stran ANO, ČSSD, ODS a TOP 09. V seznamu zatím chybí údaje lidovců a STAN, u nichž se čekalo, zda budou kandidovat jako koalice. Transparentní volební účet si musí založit společně.

KSČM účet pro sněmovní volby má, avšak odkaz na něj v seznamu nového úřadu zatím není. „Zákon chce odkázat na konkrétní stránku s informacemi o financování kampaně. Některé strany, mezi nimi komunisté, poslaly obecnou stránku, z které se uživatel musí dál proklikávat, což z našeho pohledu není dobře. My jsme je vyzývali, aby poslali tu konkrétní stránku. To bude ten důvod, proč tam zatím nejsou,“ vysvětlil člen úřadu Jan Outlý.

Z mimoparlamentních uskupení zveřejnili financování kampaně například Piráti, kteří přiznali i nákup pudru za 90 korun pro fotografování. Lidé mohou kontrolovat i výdaje Svobodných, Zelených či SPD-Tomio Okamura.

Dohledový úřad za překročení limitu 90 milionů v průběhu kampaně sankcionovat strany nebude. Případnou pokutu úřad udělí až na základě konečné zprávy o financování kampaně, kterou mají strany odevzdat do 90 dní po skončení voleb. Úřad bude mít přístup i do účetnictví stran, aby vykázané výdaje mohl zkontrolovat. Že nějaká ze stran limit porušila, se tedy veřejnost dozví až po volbách.