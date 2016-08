Čečenci proudí do Německa po Dálnici svobody. Úřady se obávají teroru

„Bezpečnostní situace na polsko-německých hranicích je vážná,“ uvedl pro server Politico ředitel německé spolkové policie Ernst Walter. „Každý den by se mohly odehrát stovky tisíc ilegálních přechodů hranice mezi Polskem a Německem. Mezi těmito lidmi se mohou ukrývat teroristé. Jednoduše řečeno nevíme, co se tam může dít,“ dodal.

Spousta lidí, která takto překračuje hranice, pochází z Čečenska, převážně muslimské autonomní republiky v Ruské federaci. Jejich cesta je ve většině případů obdobná. Z Běloruska se vlakem vydávají směrem k polským hranicím. Překročí je ve městě Terespol. Jakmile se dostanou do Polska, mají vyhráno. Zde mohou požádat o azyl, nebo se vydat dál.

V loňském roce požádalo v Polsku o azyl osm tisíc občanů Ruska, 92 procent z nich pocházelo z Čečenska. Jen za polovinu letošního roku úřady evidují 6 100 žádostí. Opět v nich silně převažují Čečenci. Ti následně míří do Německa po takzvané Dálnici svobody, která spojuje Varšavu a Berlín.

Málo sil u hranic

Německá policie se sice snaží provádět alespoň namátkové kontroly v příhraničních regionech, trpí však akutním nedostatkem pracovníků. Většinu z nich totiž před časem úřady převelely k hranicím s Rakouskem či na exponovaná letiště. Jeden z vysoce postavených policistů, který si nepřál uvést své jméno, prozradil, že nejrizikovější oblast u hranic s Polskem mají aktuálně na starosti pouze dva policisté.

Proti ráznému řešení ilegálních přechodů hranic je také dodržování takzvané Dublinské dohody. Podle ní by měl být migrant vrácen do země, kde poprvé vstoupil na území EU, v tomto případě do Polska.

Navracení uprchlíků je však v tomto případě zbytečné. Čečenci se totiž po převozu do Polska během několika hodin vrátí k hranicím a snaží se je překročit po pěších mostech.

Hrozba teroristických útoků

Frank Nürnberger, šéf braniborské kanceláře pro registraci cizinců připomněl jeden z případů, kdy Čečenec vyhrožoval pracovníkům azylového centra. Německé úřady jej sice vyhostily, ale o dva dny později byl zpět. „To samozřejmě vede k frustraci pracovníků v azylových centrech,“ vysvětluje Nürnberger.

Rostoucí počet čečenských uprchlíků v Německu také budí obavy z teroristických útoků, protože Čečensko je živnou půdou pro islámské radikály. Německé úřady podle dostupných informací monitorují desítky lidí podezřelých z napojení na islamisty. Mnoho z nich pochází právě ze severního Kavkazu a sympatizuje s Islámským státem, uvedla mluvčí německého ministerstva vnitra Susann Fischerová.

Německé úřady letos očekávají, že do země přijde nanejvýš 300 tisíc migrantů, což je necelá třetina loňského počtu. Uvedl to šéf spolkového úřadu pro migraci v nedělním vydání deníku Bild. Loni podle něho přišel do země méně než milion běženců a ekonomických uprchlíků. Německá média přitom obvykle udávají počet 1,1 milionu (více čtete zde).

Loni v září přijelo do Mnichova během jednoho víkendu přes 20 tisíc migrantů: