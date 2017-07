Tučňákům císařským hrozí do konce století vyhynutí. Dožene je změna klimatu

Studie publikovaná v magazínu Biological Conservation kombinuje znalosti o biologii tučňáků císařských s pokročilým počítačovým modelováním dopadů globálního oteplování. Přežití tohoto druhu závisí zejména na jeho přizpůsobení se okolním podmínkám. Tučňáci své kolonie zakládají na optimálně velkých ledových krách, které pojmou celou populaci. Zároveň však musí být v rozumné vzdálenosti voda, aby se tučňáci dostali k potravě, píše server Nature World News.

Tučňák císařský Tučňák císařský je nejvyšší a nejtěžší ze všech tučňáků. Samec má stejné rozměry i zbarvení peří jako samice, dosahuje výšky 122 centimetrů a váhy mezi 22 až 45 kilogramy. Loví většinou ryby, ale i korýše a hlavonožce. Při lovu může pod vodou zůstat až osmnáct minut. Tučňák císařský je známý svými cestami, které dospělí jedinci každý rok uskutečňují kvůli páření a krmení mláďat. Velké skupiny ptáků, ve kterých mohou být až tisíce jedinců, cestují 100 až 160 km. Tučňáci císařští jsou proslulí tím, jak netradičně mají rozdělené rodičovské povinnosti. Samička snese v nehostinných podmínkách Antarktidy vejce, ale jeho zahřívání až do vyklubání mláděte má na starosti sameček, zatímco matka se stará o shánění potravy.

Zdroj: Wikipedia

Studie všech 54 tučňáčích populací na antarktickém Géologie Archipelago ukazují, že kolonie vždy migrují za co nejlepším místem k páření a výchově mláďat. Reagují i na malé změny v okolním prostředí. Specialistka na tučňáky Stéphanie Jenouvrierová z organizace Woods Hole Oceanographic Institution a matematik Jimmy Garnier si ve své studii kladou otázku, jaké možnosti mají tučňáci tváří v tvář následkům globálního oteplování.

Prognóza podle všeho není příliš optimistická. Vědci vymodelovali celou řadu scénářů s pravděpodobnou reakcí populací tučňáků císařských. Až do roku 2036 se tučňáci podle modelů dokáží přizpůsobit změnám klimatu. Deset let poté už budou mít problém udržet stabilní porodnost. Po roce 2046 tučňáci vyčerpají možnosti, jak bojovat s následky změn klimatu. Do konce století studie předpokládá vyhynutí 40 až 99 procent veškeré populace tohoto druhu tučňáků, píše magazín Science.

Jenouvrierová se výzkumu tučňáků věnuje dlouhodobě. Už v roce 2009 ve společné studii s Halem Caswellem varovala před postupným vymřením tučňáků císařských (více zde).



Když příroda přelstí vědu

Situace však pro jeden ze symbolů Antarktidy nemusí být tragická. V minulosti totiž několikrát dokázal přelstít předpovědi biologů i ochránců životního prostředí. V roce 2012 například výzkumníci zjistili, že v Antarktidě žije dvakrát více tučňáků císařských, než se do té doby vědělo (více zde).

Podobně překvapivé zjištění přineslo také letošní sčítání tučňáků kroužkových. Podle studie zveřejněné respektovaným magazínem National Geographic jich na Antarktidě žije o 3,6 milionu více, než byly dosavadní odhady. Sčítání těchto tvorů je totiž poměrně složitá věc. Používají se automatické kamery u hnízdišť, letecké snímkování i kroužkování. Větší nepřesnosti jsou tak poměrně pochopitelné (více zde).