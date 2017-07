Syn Trumpa věděl, že zdrojem informací o Clintonové je Kreml, tvrdí list

Před schůzkou s ruskou právničkou napojenou údajně na Kreml dostal Donald Trump junior e-mail se vzkazem, že kompromitující informace na Hillary Clintonovou jsou součástí snahy ruské vlády pomoci kandidatuře jeho otce. S odvoláním na tři osoby obeznámené s obsahem vzkazu to v úterý napsal list The New York Times.