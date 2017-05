Trump vyráží na Blízký východ sjednotit tři víry. Poradci se děsí fiaska

Saúdská Arábie, Izrael a Vatikán, to jsou tři první destinace na Trumpově zahraničním turné. Podle poradců má cesta ukázat jednotu. „Hluboce věří, že pevná víra lidí těchto náboženství bude tím, co porazí síly terorismu,“ pronesl k cestě prezidenta ministr zahraničí Rex Tillerson. Podle zdrojů agentury AP chce Trump stávající konflikt na Blízkém východě zarámovat jako konflikt mezi dobrem a zlem, místo své současné rétoriky, která ho prezentuje jako boj mezi Západem a islámem.

Devítidenní cestu zahájí hlava Spojených států v Saúdské Arábii, která patří k nejbližším americkým spojencům v muslimském světě. Zároveň je to však místo, na jehož území leží hned dvě hlavní poutní místa muslimů: Mekka a Medína.

Trump přitom v minulosti pobouřil islámský svět, když po zvolení podepsal nařízení, které mělo zakázat vstup do USA občanům sedmi převážně muslimských zemí (více zde).

Společně proti IS

Saúdská Arábie je však pro Trumpa klíčový spojenec. Podle BBC se Trump snaží distancovat od svého předchůdce Baracka Obamy tím, že uráží Írán a sbližuje se právě se Saúdskou Arábií. V březnu uvítal v Bílém domě saúdského ministra obrany a zástupce korunního prince Mohameda bin Salmána.

Salmán se po setkání s Trumpem nechal slyšet, že má pocit, že Donald Trump „vrátí Ameriku na správnou cestu.“ Oba muži si padli do oka a notovali si ohledně stejného přístupu k Íránu, který podle nich ohrožuje stabilitu Blízkého východu. Trump také kritizoval mezinárodní dohodu s Íránem ohledně omezení jaderného programu a označil ji za „nejhorší dohodu vůbec.“

O víkendu se Trump setká s lídry zemí Arabského poloostrova na summitu v saúdské metropoli Rijádu. Podle představitelů Bílého domu je má v plánu přesvědčit, aby zformovali vojenskou koalici podobnou NATO, která by měla za cíl boj proti teroristickým organizacím včetně takzvaného Islámského státu. Právě zničení IS bylo dosud jedním z mála bodů zahraniční politiky, k němuž se Trump opakovaně vyjadřoval.

Izraelský tenký led

Po návštěvě Saúdské Arábie povedou Trumpovy kroky v pondělí do Izraele a na palestinská území. Trump má jednat kromě premiéra Benjamina Netanjahua i s šéfem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem.

V Izraeli nedávno vzbudila poprask zpráva, že Trump vyzradil na schůzce s ruskými představiteli v Bílém domě tajné informace související s hrozbou IS a použitím laptopů v letadlech (více zde). To byla přitom informace, kterou dostal od Izraelců, a ohrozil tak jejich informátory, uvedl agentuře AP nejmenovaný zdroj.

Olej do ohně přilil ještě bezpečnostní poradce H. R. McMaster, který odmítl uznat Zeď nářků jako součást Izraele. Mluvčí Bílého domu Sean Spicer se snažil situaci napravit a uvedl, že Zeď nářků je jednoznačně v Jeruzalémě, ale stejně jako McMaster odmítl říct, zda je součástí Izraele, či palestinských území, informovala z tiskové konference televize CNN.



Americký prezident, který dává najevo vstřícnější přístup k Izraeli než jeho předchůdce Barack Obama, by podle některých palestinských hlasů mohl během návštěvy oznámit obnovení přerušených mírových rozhovorů. Snahu o smířlivý přístup k oběma stranám podle analytiků dokazuje fakt, že se rozhodl během cesty nevyjádřit ke zvažovanému přemístění americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, které vadí Palestincům (psali jsme zde).



Nevyzpytatelný papež

Na návštěvy zemí vyznávajících islám a judaismus naváže Trump setkáním s hlavou katolické církve. Středeční audience u papeže Františka bude podle mnohých střetem zásadně odlišných pohledů na svět. Šéf Bílého domu v minulosti kritizoval papeže za to, že zpochybňoval jeho víru.

Spor vznikl kvůli Trumpově slibu postavit na hranicích USA s Mexikem velkou zeď proti ilegální imigraci. „Člověk, který pomýšlí jen na stavění zdí, ať už kdekoli, a ne na stavění mostů, není křesťan,“ řekl loni v únoru papež (psali jsme zde). Tehdy ještě jen kandidát na prezidenta na to ostře reagoval s tím, že je od papeže ostudné zpochybňovat víru jakéhokoliv člověka.

Na rozdíl od různých evropských státníků se papež později komentářů na účet novopečeného amerického prezidenta zdržel. Liberálně smýšlející hlava katolíků uvedla, že si „nikdy nedělá o člověku závěry, dokud si ho nevyslechne.“ Tento týden prohlásil, že bude k Trumpovi během schůzky upřímný.



V druhé polovině týdne se bude Trump snažit upevnit vztahy se spojenci v Evropské unii a NATO, o nichž se v samém začátku svého působení v prezidentském úřadě vyjadřoval nepříliš lichotivě. Ve čtvrtek ho čeká kolo schůzek s vedoucími představiteli EU a na bruselském summitu Aliance.



Hlavně neudělat chybu

Někteří Trumpovi poradci se podle amerických médií před pátečním odletem obávali, aby se často prostořeký prezident nedopustil během relativně nabitého programu nějakého diplomatického přešlapu.

Sto dnů Trumpa Smršť nařízení, vojenské údery i nesplněné sliby

„Myslím, že se na to potřebuje soustředit. Tohle bude velice důležitá cesta. I přesto, že jsme si stanovili nízkou laťku - aby neudělal chybu - reprezentuje Spojené státy,“ komentovala první zahraniční výjezd prezidenta bývalá ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Pro některé vysoce postavené úředníky v Trumpově týmu, kteří postupně ztratili důvěru prezidenta, může být přitom tato cesta poslední šancí, jak si udržet práci. „Je to tak trochu všechno, nebo nic,“ nechal se slyšet jeden z úředníků, přičemž narážel jak na svou práci, tak na diplomatické umění prezidenta.

Trump podle zdrojů listu The New York Times nevěnoval přípravě na cestu příliš mnoho času a otevřeně dal najevo, že by se raději věnoval domácím problémům, kterým dominuje aféra okolo údajného ruského ovlivňování loňských prezidentských voleb.



Nedávno Trump slíbil Abbásovi, že udělá vše pro zprostředkování míru mezi Izraelem a Palestinci:

