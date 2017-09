Kalousek: Vláda korupce rozdávala zakázky z ruky za desítky miliard

„Rozdávala zakázky z ruky za desítky miliard a v porovnání s praxí vlád předcházejících zvýšila v násobcích jak objemy zadávání veřejných zakázek bez výběrového řízení, tak počet zadání z volné ruky,“ kritizoval vládu Kalousek na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.

„Vláda na jednu stranu zatěžuje byrokracií a šmíruje na každém kroku podnikání každého drobného živnostníka, sama ale utrácí naprosto netransparentně a programově se vyhýbá veřejné soutěži,“ prohlásil lídr opoziční TOP 09, která by podle zatím posledního volebního modelu CVVM získala 4,4 procenta voličů, což by znamenalo, že by po volbách zcela vypadla ze Sněmovny. (více o volebním modelu CVVM zde)



TOP 09 slibuje, že množství zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění radikálně snížit. „Ministerstva současné vlády utratila naprosto neprůhledně, a tedy s velkým rizikem korupce, 39 miliard korun. Pokud bude TOP 09 po volbách ve vládě, tento způsob přidělování veřejných zakázek razantně omezí. Chceme, aby stát s penězi daňových poplatníků hospodařil transparentně. TOP 09 prosadí, aby kdykoliv to bude možné, stát vyhlásil o veřejnou zakázku soutěž, která sníží její cenu a zabrání možné korupci,“ uvedl Kalousek.

„Způsob přidělování veřejných zakázek bez soutěže se má používat jen v nejnutnějších případech. Ministerstvo dopravy přesto loni zadalo zakázky z ruky za více než 8 miliard. V roce 2011 to byly pouze necelé dva miliony. Ten nárůst v přidělování zakázek bez soutěže bije do očí,“ řekl Kalouskův stranický kolega, poslanec Martin Plíšek.

TOP 09 upozornila, že v letech 2011 a 2012 za vlády s její účastí byly zadány veřejné zakázky bez soutěže za necelých 11,8 miliardy korun. Současné vládní strany v letech 2014 a 2015 utratily na ministerstvech za zakázky „z ruky“ 26,9 miliardy korun, uvedla opoziční strana. Kalousek by si přál, aby protikorupční organizace a veřejnost neponechaly tento trend bez povšimnutí.