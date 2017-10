TEST: Taxikáři cizince okradli a riskovali, nejlépe si vedl řidič Uberu

Před několika týdny jsme otestovali, jak se v Praze jezdí s nejrůznějšími přepravními službami českým zákazníkům (výsledky testu najdete v tomto článku). Nejeden čtenář nám ale po zveřejnění článku navrhoval, ať stejný test podstoupíme i s cizinci - že prý se dočkáme zcela jiných výsledků.

„Ještě by stálo za to vyzkoušet to třeba s cizojazyčným zákazníkem. A čím exotičtějším, tím lepší. To by byla cena z letiště, panečku,“ uvedl například jeden z nich.

Přesně to jsme tedy udělali a test jsme zopakovali s dvojicí paraguayských figurantů - Alejandrem a Alexandrou, kteří studují na pražských univerzitách v rámci programu Erasmus. A domněnky čtenářů se potvrdily.

Z pěti řidičů totiž cizincům jeden nabídl značně nevýhodnou směnu, druhý odmítl vrátit správnou hotovost (ačkoliv rozdíl činil jen deset korun), další figuranty podle jejich vlastních slov několikrát „málem zabil“ a čtvrtý je zcela bez ostychu okradl (chtěl zaplatit o sto korun víc, než kolik tvrdil před jízdou). Se zcela čistým štítem tak vyšel z testu jen řidič Uberu. Jízda s touto společností ale zase vyšla oproti předchozímu testu mnohem dráž, tentokrát byla až třetí nejlevnější.

Alejandro s Alexandrou toho po taxikářích, kromě přepravy, mnoho nechtěli. Po cestě se bavili převážně mezi sebou v rodné španělštině, a jen když to bylo nutné, komunikovali s řidičem anglicky. Na zádech měli batohy a v ruce velké cestovní zavazadlo a zrcadlovku. Taxikáři tak měli jen malou šanci odhalit, že jde o figuranty.

Všechny jízdy, kromě té, která začínala na letišti, tentokrát startovaly z ulice Drtinova před hotelem Kinsky Garden na Smíchově. Tedy jen několik ulic od naší startovací pozice v předchozím testu. A stejně jako posledně zamířili taxikáři s cestujícími k Terminálu 2 na Letišti Václava Havla.

Jízdy s jednotlivými řidiči jsme seřadili podle toho, jak je ohodnotili naši figuranti - od nejhorší po nejlepší:

5. Fix taxi - cena cesty z letiště 900 korun

Zcela katastrofální dojem udělal na naše figuranty řidič společnosti Fix taxi, který je jako jediný vezl zpět z letiště na Smíchov. Před letištním terminálem k nim sám přistoupil a vyzval je, aby jeli do centra s ním. Když se ho Alexandra zeptala, kolik bude cesta stát, odvětil, že osm set korun.

Další nepříjemné překvapení figuranty čekalo v okamžiku, kdy nasedli do vozu. „Naprosto příšerně to v něm zapáchalo. Navíc to vypadalo, jako kdyby v tom autě bydlel,“ vysvětluje Alexandra. Zápach byl prý tak hrozný, že se z něj našim figurantům dělalo nevolno. „Bylo nám špatně od žaludku a museli jsme si na cestu otevřít okénka,“ dodává Alejandro.

Řidič během jízdy telefonoval a kvůli tomu se příliš nevěnoval řízení. Ačkoliv to prý nebylo vůbec nic příjemného, oproti dalšímu řidič v pořadí to podle figurantů bylo ještě snesitelné.

Poté, co vůz dorazil na Smíchov, řidič vyzval figuranty k zaplacení jízdného a řekl si ještě o stovku víc, tedy o devět set korun. Když Alexandra žádala o účtenku, neochotně jí vypsal obyčejný příjmový doklad na devět set korun. „Nechtěl nám dát ani ten. Když jsme se začali dožadovat dokladu, začal být navíc velmi nervózní,“ dodává Alejandro.

Řidič nakonec na zmíněný doklad vyplnil cenu, několik nic neříkajících klikyháků a podepsal jej. Nevyplnil do něj ale žádné konkrétní informace o své osobě, jako je IČO a DIČ. Cestující tak dostali jen cár papíru, který se skutečnou účtenkou z taxametru nemá nic společného.

Naúčtovaná cena navíc naprosto zásadně přesahuje magistrátem povolenou cenu za kilometr. Když vezmeme v úvahu, že je cesta z letiště dlouhá přibližně šestnáct kilometrů, zaplatili figuranti za kilometr jízdy asi 56 korun. To dvojnásobně přesahuje magistrátem povolenou taxu (28 korun za kilometr).

Na taxametru přitom skutečně svítila devítka a dvě nuly. Jenže při bližším zkoumání je jasně vidět, že mezi nulami je ještě desetinná čárka. Řidič totiž taxametr zastavil na devadesáti korunách, tedy částce, kterou mohl na konci cesty jednoduše vynásobit deseti. Využil tak jeden z nejčastějších triků, který mají nepoctiví pražští taxikáři na nic netušící cizince nachystány.

4. Liftago - cena cesty na letiště 392 korun

Za druhého nejhoršího šoféra označili figuranti řidiče Liftaga. Nikoliv proto, že by jízda s ním byla předražená, byla dokonce druhá nejlevnější, ale proto, jak nebezpečně se za jízdy choval.

„Řídil a najednou vytáhl dlouhou ruličku papíru plnou účtenek a začal si jí přímo na volantu vyplňovat. Vůbec se nevěnoval řízení a nedíval se na cestu. Bez přehánění mohu říct, že jsme kvůli tomu málem několikrát nabourali. Jen těsně jsme například minuli předjíždějící kamion,“ popisuje strastiplnou cestu Alexandra.

Na letiště nicméně pasažéři dorazili v pořádku. Aplikace Liftago jim částku strhla přímo z platební karty, takže na místě už zbývalo jen vydání účtenky. Tu řidič figurantům bez problémů poskytl. Narozdíl od řidičů Uberu totiž cenu u Liftaga určuje taxametr, nikoliv aplikace.

Jelikož ale aplikace také umožňuje hodnocení řidičů, Alejandro a Alexandra dali tomu svému nejnižší možnou známku. Je na místě dodat, že ještě ten stejný den nás e-mailem kontaktovala zástupkyně Liftaga a doptávala se, v čem byl během jízdy problém.

Stejně jako během předchozího testu, soutěžilo ještě před samotnou jízdou prostřednictvím aplikace o naší zakázku několik různých taxikářů Liftaga, kteří nabízeli rozdílné ceny. Tentokrát však žádný z nich nenabídl výrazně nižší sazbu. I přesto bylo Liftago druhé nejlevnější ze všech testovaných přepravních služeb.

3. AAA taxi - cena cesty na letiště 490 korun

Třetí místo si od našich figurantů vysloužila společnost AAA Taxi částečně proto, že byla druhou nejdražší, a zejména kvůli nepříjemnému chování jejího řidiče.

Průběh cesty byl podle našich figurantů v pořádku, ač prý šofér z počátku příliš prudce šlapal na plyn. „Věnoval se však řízení a za jízdy netelefonoval. Jeho však auto nebylo úplně nejčistší, ač to nebylo nic hrozného,“ říká Alejandro.

Neshody nastaly, až když vůz s pasažéry dorazil na letiště. Řidič nabídl cestujícím účtenku z taxametru, podle které stála jízda 490 korun a Alexandra mu proto podala pětisetkorunovou bankovku. „Pětistovku si vzal, ale nechtěl mi vrátit deset korun. Říkala jsem mu, že bych je ráda zpátky, abych měla drobné na kafe do automatu, ale úplně mě ignoroval,“ říká Alexandra.

Protože byl řidič neoblomný, figuranti nakonec skutečně auto opustili bez desetikoruny. „Oproti tomu, co nám provedl řidič Fix taxi, to je však malichernost,“ hodnotí chování řidiče Alejandro.

2. Nejlevnějšítaxi.cz - cena za cestu na letiště 292 korun

Jako druhou nejlepší ocenili pasažéři jízdu s dispečinkem Nejlevnějšítaxi.cz, který provozuje společnost Taxi Praha. Ten oproti předcházejícímu testu nahradil Uber na pozici nejlevnější taxislužby.

S jízdou i chováním taxikáře byli naši figuranti spokojení. „Vše bylo v naprostém pořádku, taxi bylo velmi pohodlné a čisté, řidič pro cestu na letiště použil navigaci a jel bezpečně,“ hodnotí Alejandro.

Stejně jako v případě AAA Taxi ale problémy nastaly při placení. Jízda vyšla na 292 korun a Alexandra nabídla taxikáři dvoutisícovou bankovku. „Tvrdil, že nemá na vrácení a že nám může dát zpátky jen patnáct set korun, protože u sebe víc peněz nemá,“ vysvětluje Alexandra.

Pokud by na takovou nabídku cestující přistoupili, vyšla by je jízda o 208 korun dráž, než by správně měla. Figuranti se ale shodli, že zřejmě nešlo o taxikářovu snahu se nezaslouženě obohatit. „Chápali jsme to jako nevinnou nabídku. Neměli jsme pocit, že by nás chtěl okrást. Už jenom kvůli tomu, že nám posléze nabídl, že můžeme platit kartou,“ dodává Alejandro. Nakonec cestující zaplatili menší bankovkou, kterou Alexandra našla v peněžence.

Menším negativem ale u společnosti Nejlevnějšítaxi.cz zůstává také skutečnost, že trvalo přes čtvrt hodiny, než řidič dorazil na místo vyzvednutí. Tedy o poznání déle než u ostatních testovaných firem.

1. Uber - cena za cestu na letiště 416 korun

Vítězem testu se podle figurantů stal řidič využívající aplikaci Uber. Nebyl sice nejlevnější, ale za to s ním nebyly žádné problémy. „Jízda byla vynikající. Řidič byl velmi příjemný a uvnitř vozu bylo vše krásně čisté a hezky to tam vonělo,“ popisuje Alejandro.

Jeho jedinou výtkou je to, že mu řidič odmítl dát účtenku. Z taxametru ji ostatně ani vytisknout nemohl, protože řidiči Uberu taxametr nepoužívají. „Zeptali jsme se ho na účtenku a on nás odkázal na aplikaci, že si ji můžeme dohledat a vytisknout odtamtud,“ vysvětluje Alexandra.

Uber si ale v tomto testu oproti předchozímu výrazně pohoršil, pokud se zaměříme pouze na cenu jízdného. Zatímco minule s převahou zvítězil, tentokrát se propadl až na třetí místo. Došlo k tomu proto, že ve chvíli, kdy jsme si vůz objednávali, platil v aplikaci zrovna koeficient 1,3, kterým se násobila základní sazba.

Nutno ale dodat, že nás na tuto skutečnost aplikace upozornila, než jsme objednání jízdy potvrdili.

Doporučení cizinců? V Praze jezděte MHD, je skvělá

S výjimkou společnosti Nejlevnějšítaxi.cz však oproti předchozímu testu zdražily všechny přepravní společnosti. Často až o stovky korun. Žádný z taxikářů ale cestující nevozil nesmyslně dlouhou cestou. Dva z nich, řidiči Uberu a Nejlevnějšítaxi.cz, zvolili kratší, ale členitější trasu přes Břevnov, zbytek jel po Plzeňské ulici na Pražský okruh.

Test pražských taxislužeb a aplikací s cizinci Ceny jízdy (koruny) Rychlost příjezdu (minuty) Délka cesty (minuty) Ujetá vzdálenost (kilometry) Čas a datum odjezdu Průměrná rychlost za jízdy Uber 416 5:10 19:26 13,85 14:10 pondělí 16.10. 43,5 km/h Liftago 392 5:50 22:34 16,35 11:13 pondělí 16.10. 51,5 km/h Nejlevnějšítaxi.cz 292 15:52 21:21 14,02 09:33 pondělí 16.10. 41,8 km/h AAA Taxi 490 (ve skutečnosti 500) 1:30 21:53 16,4 12:29 pondělí 16.10. 48,2 km/h Fix taxi* 900 0* chybí** chybí** 11:39 pondělí 16.10. chybí*

* S Fix taxi jeli figuranti z letiště na Smíchov, s ostatními službami opačnou trasu. Fix taxi mělo vůz přímo na letišti.

** během jízdy s Fix taxi přestala správně fungovat aplikace, jejíž pomocí figuranti průběh cesty zaznamenávali. Doba strávená ve voze Fix taxi se podle nich ale nijak výrazně nelišila od ostatních jízd.

A pokud jde o naše figuranty, zážitky z celodenního ježdění s taxikáři jimi příliš neotřásly. Dokonce ani jízda s řidičem Liftaga, kterou oba popsali jako velmi stresující. „Jsme na to zvyklí. V Asunciónu, hlavním městě Paraguaye, se jezdí ještě hůř. Jsou tam úzké ulice a spousta lidí. Když se chcete někam dostat, musíte porušovat předpisy,“ popisuje zážitky z rodné země Alexandra.



Hned jak přijela do Prahy, dostala prý navíc od přátel upozornění, aby si na pražské taxikáře dávala pozor. Nepředpokládá, že by taxi v Praze ještě někdy využila. „Ani ne tak kvůli dnešním zážitkům, ale protože tady máte tak skvělou veřejnou dopravu. To je něco naprosto úžasného,“ uzavřela.

Z centra na letiště a zpět. Drtinova (modrá), letiště (červená)

Test pěti pražských taxislužeb jsme provedli v září: