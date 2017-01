Při útěku jsme přešlapovali těla mrtvých, popisují svědci útok v Istanbulu

„Ještě než mi došlo, co se děje, na mě spadl můj manžel. Musela jsem ze mě zvednout několik těl, abych se dostala ven. Bylo to děsivé,“ popsala pro AP Sinem Uyaniková. Její muž útok nakonec přežil, ačkoli ho zasáhly tři střely, uvádí list The Guardian.

Svědci útoku popisují, že místo zasáhl chaos, jak se lidé snažili před střelcem uprchnout. Fotbalista Sefa Boydaş uvedl, že několik lidí omdlelo poté, co uslyšeli výstřely. Další pak ve snaze utéct šlapali po jejich tělech. Média už dříve uvedla, že lidé na útěku skákali do Bosporu.

Boydaş přišel do klubu spolu se dvěma přáteli asi deset minut před útokem. Když uslyšeli střelbu, jeden z jeho kamarádů se ze šoku zhroutil. „Zrovna jsme si sedali, když se u dveří objevila spousta prachu a kouře. Zazněly výstřely. Když jsme ty zvuky uslyšeli, mnoho dívek omdlelo,“ popsal podle deníku Hurriyet. Dodal, že neví, zda střelci při útoku něco pokřikovali. Všudypřítomný jek je totiž přehlušil.

Dvaadvacetiletý Mehmet Dag popsal, že kolem klubu zrovna procházel, když se v něm začalo střílet. Předtím, než útočník do budovy vstoupil, podle něj zastřelil policistu a kolemjdoucího. „Byl jsme z toho v šoku. Nevím, co se stalo, když vešel dovnitř. Slyšel jsem zvuky zbraní a po dvou minutách se ozval výbuch,“ popsal.

Podle posledních zpráv střelbu v klubu nepřežilo nejméně 39 lidí, z nichž je 15 nebo 16 turistů. Dalších nejméně 69 bylo zraněno, z toho někteří vážně (více o útoku čtěte zde). Izraelské ministerstvo zahraničí už oznámilo, že mezi zraněnými je jedna žena z Izraele, další Izraelka se prý pohřešuje. České ministerstvo zahraničí o případných českých obětech dosud nemá žádné informace.

Útočníci jsou nejspíš na útěku

Zatím není jasné, zda na klub zaútočil jen jeden střelec, nebo jich bylo víc. Zatímco istanbulský guvernér Vasip Şahin po útoku hovořil o jednom muži, který měl s sebou automatickou pušku, svědci popisují, že v klubu útočili dva střelci v kostýmech Santy Clause. Podle dostupných informací jsou na útěku. České ministerstvo zahraničí proto důrazně doporučuje vyhnout se istanbulské čtvrti Ortaköy, kde policie po útočníkovi intenzivně pátrá.

Populární diskotéku Reina běžně navštěvují stovky lidí, v noci na neděli v ní podle odhadů slavilo příchod nového roku až 600 lidí. Klub se nachází na východní straně Bosporu a je oblíbený mezi turisty i místními mladými lidmi, zejména sekulárně smýšlející elitou.

Majitel klubu Mehmet Koçarslan uvedl, že na diskotéce byla v posledním týdnu zvýšena bezpečnostní opatření, protože američtí zpravodajci varovali před možným útokem. „A podívejte se, jak to dopadlo,“ řekl.

Špinavým hrám nikdy neustoupíme, reagoval Erdogan

Útok už odsoudila řada světových politiků včetně amerického prezidenta Baracka Obamy, ruského prezidenta Vladimira Putina nebo britského ministra zahraničí Borise Johnsona.

Turecký nejvyšší muslimský klerik Mehmet Görmez útok označil za „barbarský a příšerný“. „Jediným rozdílem, který odlišuje dnešní teoristický útok od těch ostatních, je to, že si klade za cíl rozdělit národ a iniciovat konfrontace mezi lidmi s různým životním stylem,“ reagoval Görmez.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v prohlášení slíbil, že neustane v boji proti všem formám terorismu. „Jako národ si zachováme chladnou hlavu (...) a těmto špinavým hrám nikdy neustoupíme,“ uvedl.