Brazilcům začal vládnout „komorník z hororu“ podezřelý z braní úplatků

Pro prošedivělého Michela Temera byla při středečním hlasování brazilských senátorů v sázce jeho politická budoucnost. Když senátoři rozhodli většinou hlasů o sesazení Dilmy Rousseffové, otevřeli Temrovi cestu k více než dvěma letům v prezidentském křesle největšího státu Jižní Ameriky. Temer ještě téhož dne složil slib a stal se oficiálně 37. hlavou Brazílie.

Pětasedmdesátiletý Temer ukončuje 13 let vlády levice v zemi a jeho prezidentství má být ve znamení privatizace a rozpočtových škrtů. Podle agentury Reuters slíbil Brazílii v projevu po prvním zasedání kabinetu novou éru.

Řekl, že sjednotí zemi a zachrání ekonomiku utápějící se v recesi. Prioritou prý pro něj je schválení omezení výdajů pro letošní rok, přilákání zahraničních investic, omezení nezaměstnanosti a zahájení reformy penzijního systému.

Temer mluví o stabilitě a nových začátcích. Sám je přitom představitelem starých elit, jak píše německý web Der Spiegel. Temerovi hrozí sesazení kvůli údajnému falšování rozpočtu před minulými volbami, což byl důvod kvůli kterému senátoři sesadili jeho předchůdkyni. Podezřelý je však i v úplatkářské kauze kolem státní společnosti Petrobras.

V souvislosti s jedním z největších korupčních skandálů v historii Brazílie jsou vyšetřovány či byly obviněny desítky politiků z vládních i opozičních stran. Prozatím je však Temer, kterému rivalové přezdívají „komorník z hororu“, v čele Brazílie a zůstat tam má až do konce roku 2018. Zmíněnou přezdívku si vysloužil jednak protože připomíná jednu takovou hororovou postavu, a za druhé má pověst zdrženlivé figury, která působí, že toho hodně ví, ale málo toho říká na veřejnosti.

Syn libanonských přistěhovalců

Michel Miguel Elias Temer Lulia se narodil 23. září 1940 do rodiny křesťanských libanonských přistěhovalců. Rodiče do São Paula emigrovali ve dvacátých letech a v Brazílii vychovávali celkem osm dětí, přičemž Michel byl nejmladším z nich. „Můj otec vždycky říkal, že Brazílie je místem, kde se dá ‚dělat Amerika’. Tím myslel, že je Brazílie místem, které má potenciál růst a prosperovat,“ svěřil se v roce 2014 Temer libanonskému magazínu Executive.

Milovník poezie Temer je podruhé ženatý a jeho žena Marcela je často v hledáčku médií. Bývalá královna krásy je o více než čtyřicet let mladší než Temer. Svému muži je však oddaná natolik, že si jeho jméno dokonce nechala vytetovat na krk. V jednom rozhovoru se také nechala slyšet, že o ní její muž napsal několik básní, které jsou součástí jeho sbírky poezie s názvem „Anonymní intimita“.

Temer má s manželkou dvě děti, další čtyři má z předchozího manželství a ze vztahu s novinářkou.

Jako dítě nevyrůstal v přepychu. Zatímco jeho starší sourozenci pracovali, mladší dostali příležitost studovat. Temer nakonec vystudoval na Právnické fakultě univerzity v São Paulu a doktorát získal na Pontifikální katolické univerzitě v São Paulu. Po studiu pracoval jako státní zástupce a státní tajemník pro veřejnou bezpečnost. Stal se také profesorem ústavního práva a napsal řadu právnických knih.

Do politiky vstoupil až v roce 1987, což byla vcelku bouřlivá doba na vstup do sněmovny. V zemi zrovna probíhal přerod po pádu vojenské junty, která vládla v Brazílii přes dvacet let. Temer jako zkušený právník se rychle dostal do Brazilského ústavodárného shromáždění a pomáhal pokládat nové základy státu. „Protože jsem byl expert na ústavní právo, hrál jsem důležitou roli při obnově demokracie v naší zemi,“ vzpomíná Temer na životní okamžik.

Postupně se vypracoval na šéfa Strany brazilského demokratického hnutí (PMDB), centristické strany sehrávající v Brazílii roli jazýčku na vahách při vytváření všech vládních koalic od návratu země k demokracii po dlouhém období vojenských diktatur.

Spolu s levicovou Stranou pracujících (PT) prezidentky Rousseffové tvořila PMDB i poslední vládní koalici, a to až do letošního března. Tehdy však z koalice vystoupila a zvýšila tak pravděpodobnost odvolání Rousseffové. Temer neskrýval, že chce prezidentku v čele země nahradit. Provizorně k tomu došlo v květnu, kdy byla Rousseffová sesazena dočasně, a potvrzení přišlo s hlasováním senátu na konci srpna.

Neobjasněné kauzy

Mezi Brazilci není Temer u mnoha lidí oblíbený. Když na jaře dělal brazilský list Folha de São Paulo průzkum mezi obyvateli, chtělo Temera pryč z politiky 58 procent Brazilců. Na úvodním ceremoniálu Olympijských her v Riu de Janeiru ho diváci vypískali (psali jsme i zde). Temer se však nevzdává. „Chci znovu získat důvěru Brazilců,“ řekl v rozhovoru s americkou CNN, když reportérka narážela na nepřízeň obyvatel.

Otázkou je, jak dlouho se Temer v úřadu udrží. I jemu totiž hrozí sesazení, a to kvůli údajnému falšování rozpočtu před minulými volbami. O ustavení speciálního výboru parlamentu v této věci požádal v dubnu jeden ze soudců nejvyššího soudu.

Podle některých zdrojů také přijal, údajně nelegálně, 1,5 milionu dolarů (asi 36 milionů korun) před volbami od stavební firmy, která spolupracovala se státní firmou Petrobras. Podle Temera to byl legální dar na volební kampaň. Podle brazilské justice figuroval také na seznamu stavební firmy Camargo Correa, která mu v 21 případech vyplatila celkem 345 tisíc dolarů. Existuje podezření, že to byly úplatky.

Další obvinění spojené s Temerem se objevilo v červnu - bývalý šéf společnosti Transpetro Sérgio Machado, který se rozhodl vypovídat výměnou za nižší trest, oznámil, že Temer ho žádal o černé fondy od firem obchodujících s firmou Transpetro. Tu Machado řídil v letech 2003-2015 a jejím vlastníkem je Petrobras. Peníze měly jít na kampaň Gabriela Chalita z Temerovy PMDB, který v roce 2012 kandidoval na starostu města São Paulo. Celkem mělo jít o 400 tisíc dolarů (9,6 miliardy Kč). Temer všechna obvinění popírá.