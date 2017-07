Malý ostrov u Washingtonu se potápí. Starousedlíci žádají o pomoc Trumpa

13:03 , aktualizováno 13:03

Obyvatelé malého ostrova Tangier nedaleko hlavního města Spojených států každý den bojují s následky stoupající hladiny moře. Do dvaceti let se jejich domov potopí. Potomci anglických přistěhovalců však až na výjimky nevěří, že se stali obětí následků globálního oteplování. Poslední naději vidí v Donaldu Trumpovi. Chtějí po něm, aby kolem ostrova postavil zeď, která by zmírnila erozi břehů.