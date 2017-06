Klimatická dohoda připraví USA o práci, míní Trump. Nesmysl, tvrdí experti

Trump na Twitteru uvedl, že budoucnost Spojených států a klimatické dohody z Paříže blíže nastíní ve čtvrtek v devět hodin večer SELČ. V uplynulých dnech však opakovaně naznačil, že Amerika od této dohody odstoupí (více zde). Trump už během předvolební kampaně uváděl, že boj o zmírnění globálního oteplování bude Spojené státy tisíce pracovních míst, což nehodlá dopustit.

Pařížská dohoda Pařížská dohoda o globálním snižování emisí skleníkových plynů nabyla účinnosti loni v listopadu. Jejím základem je udržet globální oteplování co nejblíže hranici 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou. Ze 195 signatářů ji dosud ratifikovalo 147, včetně Číny, Indie a USA, tedy zemí, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů. Nová klimatická dohoda by měla v roce 2020 nahradit Kjótský protokol z roku 1997. Naplněním Kjótského protokolu měly být v letech 2008 až 2012 sníženy celkové světové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990. Svého cíle však protokol nedosáhl. Podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí z roku 2012 se koncentrace skleníkových plynů od roku 2000 naopak zvýšila asi o 20 procent.

Mnoho ekonomů však s touto teorií nesouhlasí. Argumentují tím, že příklon k zeleným zdrojům energie by v tomto průmyslovém sektoru vytvořil odpovídající počet pracovních míst, píše agentura AP. „Jisté je, že pokud USA odstoupí od pařížských dohod, nová místa to určitě nevytvoří. Ano, přísnější regulace pro ochranu životního prostředí mnohdy některé lidi připraví o práci, zároveň však vytváří nové příležitosti, takže se bavíme o téměř vyrovnaném mechanismu,“ popisuje profesor z University of Pennsylvania Cary Coglianese.

Pohled ekonomů překvapivě podporují také velké ropné společnosti jako Exxon Mobil a Shell či řetězec obchodů Walmart a technologický gigant Apple. „Potřebujeme pracovat s určitým rámcem, jak čelit klimatickým změnám,“ myslí si výkonný ředitel Exxon Mobile Darren Woods. Ben van Beurden ze společnosti Shell tvrdí, že odstoupení USA od klimatické dohody uvrhne těžký průmysl do období nejistoty, protože je navázaný i na celou řadu zahraničních států, které nová klimatická ujednání již ratifikovaly.

Uměle vytvořené rozhodování

Velké ropné a těžařské společnosti navíc upozorňují, že stále více pracovních míst nahrazují automatizací. Odklon od zelených zdrojů energie tak místa pro americkou dělnickou třídu přinese jen těžko. Spojené státy navíc už nyní zaměstnávají v sektoru solární energie více lidí než v uhelném průmyslu.

„Představa, že se musíme rozhodovat mezi vytvářením pracovních míst a bojem s klimatickými změnami, je chybná. Náš zelený průmysl roste a zaměstnává miliony Američanů,“ vysvětluje prezident obchodní společnosti ITI Dean Garfield

Tlak na rozšiřování a modernizaci ekologických zdrojů energie je patrný po celém světě. I Čína, která je největším znečišťovatelem ovzduší, masivně investuje do větrných a solární elektráren. Ve čtvrtek z Pekingu zaznělo, že Čína se klimatických dohod z Paříže bude držet i v případě „rebelie“ Spojených států.

Samostatnou kapitolou jsou případné ekonomické dopady při zahlazování následků klimatických změn. Střídání extrémních veder a prudkých bouří může poškodit americké farmáře. Při zvednutí hladiny oceánů hrozí zaplavení pobřežních měst. Opatření mohou podle studie ukrojit do roku 2100 až dvacet procent globálního ročního rozpočtu.