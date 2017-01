Britský kuchař odjel bojovat s Kurdy do Sýrie, padl pár dnů před Vánocemi

Brit bojoval po boku Kurdů v milicích YPG na severu Sýrie. Tam také při jedné ofenzivě na město Rakká zahynul 21. prosince, jak uvedla britskému webu The Guardian jeho rodina a potvrdili to i kurdští aktivisté.

Dvacetiletý Ryan Lock pocházel z Chichesteru v západním Sussexu.

„Ryan byl velice starostlivý a milující hoch, který by pro pomoc ostatním udělal všechno. Měl srdce ze zlata. Žádáme všechny o soukromí, abychom mohli truchlit,“ uvedl otec zemřelého.

Do sýrie vyrazil jeho syn bez jeho vědomí a bez zkušeností z armády. V Británii pracoval jako kuchař, než se uprostřed loňského roku stejně jako plno jiných Britů před ním, rozhodl k cestě do Sýrie, kde po několika měsících také zemřel.

„Zde v temných hodinách 21. prosince 2016 jsme ztratili našeho statečného společníka Ryana a čtyři další bojovníky ve vesnici Džíber,“ uvedlo v dopise YPG. Lock byl podle nich svými zkušenostmi a znalostmi inspirací pro mladší bojovníky.

Rodině řekl, že jede na prázdniny

Mladý kuchař odcestoval do Sýrie loni v srpnu, přičemž přátelům a rodině řekl, že jede do Turecka na prázdniny. 31. srpna pak napsal na sociální síť Facebook: „Jsem na cestě do Rojavy. Lhal jsem o tom, že jedu do Turecka. Omlouvám se, že jsem to nikomu neřekl. Všechny vás miluju a vrátím se za šest měsíců.“ Název Rojava se používá k označení kurdských oblastí v severní Sýrii. K jednotkám YPG se dostal 4. září, získal tam přezdívku Berxwedan Givara, což znamená „vzdor Guevara“ po kubánském revolucionáři Che Guevarovi.

Sedm týdnů po příjezdu byl Lock svědkem toho, jak většina jeho jednotky zemřela při náletu u vesnice Arima ležící asi 21 kilometrů od města al-Báb. Při náletu zemřelo tehdy dvanáct mužů bojujících na straně Kurdů, a to včetně jednoho Američana a Němce. Podle britských listů a tehdejší Lockovy zprávy se jeho skupina stala terčem útoku tureckých letounů.

Al-Báb se snaží turecká armáda dobýt už delší dobu. Své vojáky má v Sýrii od srpna. Zapojila se do tažení proti Islámskému státu, ale zároveň bojuje i proti syrským Kurdům a brání jim, aby získali souvislé území jižně od turecké hranice (více zde).

Lock po náletu zveřejnil na sociálních sítích svou fotografii se zraněními v obličeji s tím, že jeho přátelé jsou po smrti, ale on zůstane, aby dokončil svých šest měsíců.

O tom, proč se Lock rozhodl do Sýrie vůbec odjet, se příliš neví. „Potkal jsem jsem Ryana na škole, absolvoval deset dnů nebo tak nějak po mně....Byl oblíbený a zdál se velmi nadšený do boje. Podporoval kurdskou věc. Řekl, že přijel, aby něco udělal tam, kde se ostatní bojí vystoupit,“ svěřil se třicetiletý Londýňan Ozkan Ozdil.

Rakká, u kterého Lock zahynul, bylo poslední dva měsíce centrem tvrdých bojů. Kurdské jednotky SDF, jejíž součástí je i YPG, se snaží z města vyhnat islamisty, kteří ho drží už přes dva roky (více zde). Rakká obsadil IS v roce 2014 a postupně se stalo jeho de facto hlavním městem.