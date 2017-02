Trumpova „věštba“ se vyplnila, dva dny po projevu Stockholm zažil nepokoje

Podle regionálního policejního šéfa Ulfa Johanssona nepokoje souvisejí se zvýšenou aktivitou strážců zákona v této oblasti. Pondělní násilnosti začaly nenápadně. Policie v Rinkeby nejprve zatýkala kolem osmé hodiny večer u stanice metra kvůli drogám.

Po jejím odjezdu se začal srocovat dav, který zapálil deset automobilů a poničil několik výloh obchodů. Strážníci se na místo vrátili. Agresoři na ně házeli kameny, jednomu z policistů zranili ruku. Strážci zákona agresivní dav nejprve varovali výstřely do vzduchu, jeden z policistů pak vypálil přímo na jednoho protestujícího, ale minul, uvádí server The Washington Post.

Při nepokojích byl napaden také fotograf lokálního listu. Počíhalo si na něj asi deset mužů, kteří ho zbili a ukradli mu fotoaparát. Policii se situaci podařilo uklidnit až o půlnoci. Následky nepokojů jsou však v okolí stanice Rinkeby patrné i ve středu.

Přistěhovalci, nepokoje a tlak na změnu systému

Podle reportéra CNN jsou poničeny vstupy do metra, ohořelé vraky aut byly odtaženy. „Je to vážná věc, když někdo napadne strážníky při náplni jejich práce. Mohu vás však ujistit, že v naší práci nepolevíme, naopak budeme pracovat ještě intenzivněji,“ sdělil Johansson. Po nepokojích policie zadržela jednoho člověka.

Čtvrť Rinkeby je ve Stockholmu vyhlášená vysokou nezaměstnaností a kriminalitou. Žijí zde převážně přistěhovalci. Podobnou pověst má čtvrť Tensta (reportáž z Tensty si můžete přečíst zde).

Pro Stockholm nejsou podobné nepokoje ničím novým. V roce 2013 výtržníci zapalovali školy i policejní stanice. Násilí zmítalo metropolí celý týden (více zde). V Tenstě v roce 2006 vandalové připásali 29letého muže výbušninou k veřejnému osvětlení.

Veřejnost si kriminalitu často spojuje s přistěhovalci. Švédové začínají v posledních letech ustupovat ze svého vstřícného postoje k přijímání uprchlíků. Jen v roce 2015 zde žádalo o azyl 160 tisíc lidí, převážně z Iráku, Sýrie a Afghánistánu.

V letech 2012 až 2015 úřady udělily azyl 101 tisícům běženců, což činí asi jedno procento švédské populace. Tlak na změnu přistěhovalecké politiky vyvrcholil v lednu loňského roku, kdy zemí otřásla vražda 22leté ženy v jednom z azylových center.

Věštec Trump?

Na napjatou situaci ve Švédsku v souvislosti s přistěhovalci v sobotu upozorňoval i Trump (více zde). „Podívejte, co se stalo včera večer ve Švédsku,“ burcoval shromážděné příznivce na sjezdu na Floridě. Švédové si však začali lámat hlavu, na jaký incident Trump v projevu odkazoval. Nikdo neměl zprávy, že by se v severské zemi odehrálo neštěstí, s nímž by byli spojováni imigranti.

Trump později svá slova zmírnil. „Můj výrok k tomu, co se děje ve Švédsku, se týkal zprávy o migrantech a Švédsku, kterou přinesla televize Fox News,“ napsal na Twitter. Zmíněná televize v pátek přinesla kratičký rozhovor s Ami Horowitzem, který představil svůj dokument o migraci ve Švédsku. Podle jeho tvrzení v poslední době vzrostlo násilí páchané migranty, což dal do souvislosti s otevřenou politikou této skandinávské země vůči uprchlíkům v posledních letech.

Trumpův přešlap se stal na internetu terčem kritiky i pobavení. „Švédsko? Teroristický útok? Co to kouří?“ reagoval na Twitteru například někdejší švédský ministr zahraničí Carl Bildt. Jiní sdíleli sarkastické příspěvky pod hashtagem #LastNightInSweden.