Trump burcoval davy incidentem ze Švédska. Švédové netuší, na co narážel

Trump varoval v projevu před teroristickými činy, jimž podle něj Evropané nyní čelí v důsledku přijímání cizinců. „Podívejte, co se děje v Německu, co se včera večer stalo ve Švédsku,“ hřímal Trump před davy příznivců v Melbourne na Floridě (o vystoupení jsme psali zde). „Švédsko. Kdo by to byl řekl? Švédsko,“ řekl výhružně.

Švédové si však v neděli marně lámali hlavu nad tím, na jaký incident Trump v projevu odkazoval. Nikdo neměl zprávy, že by se v severském zemi odehrálo neštěstí, s nímž by byli spojováni imigranti.

„Švédsko? Teroristický útok? Co to kouří?“ reagoval na Twitteru na Trumpvo slova například někdejší švédský ministr zahraničí Carl Bildt.

Na sociálních sítích se pak začaly šířit příspěvky s heslem #LastNightInSweden (včera večer ve Švédsku). V mnohých z nich švédští uživatelé uklidňovali Američany, kteří jim vyjadřovali soustrast s událostmi ve Skandinávii.

„Nic se tady ve Švédsku nestalo. Vůbec nic,“ reagovala na Trumpův projev i aktuální správkyně oficiálního švédského twitterového účtu (země od roku 2011 svěřuje oficiální účet vždy na týden některému z občanů).

Kromě často podrážděných reakcí si však někteří začali ze zmatku kolem události dělat legraci. Připouštěli, že zmiňovaný masakr se zřejmě přece jen odehrál a že policie v souvislosti s ním hledá Švédského šéfkuchaře, postavičku z populárního amerického pořadu pro děti.

Jiní spekulovali, že onou nešťastnou skutečností mohlo být vyprodání zásob pohraničních zdí v nábytkářském řetězci IKEA.

Problematice uplynulé noci se podrobně věnuje například list Aftonbladet, který na webu zveřejnil v angličtině výpis všeho, co se v zemi stalo v noci na sobotu. Nejvážnějším incidentem byl případ muže, který se v pátek odpoledne ve Stockholmu pokusil upálit. Motiv jeho činu nebyl zveřejněn, oznámeno bylo jen to, že tajné služby se do vyšetřování nezapojily. Ve Stockholmu se také odehrála policejní automobilová honička s opilým řidičem, který ukradl vůz.

Americký deník Business Insider uvádí, že Trump o údajném incidentu ve Švédsku hovořil poté, co stanice Fox News v pátek odvysílala rozhovor s dokumentaristou Amim Horowitzem, který spojuje nárůst kriminality ve Švédsku se zvyšujícím se množstvím žadatelů o azyl. Podle deníku to přitom není poprvé, co Trump při svých projevech čerpal z televizního vysílání. Na konci ledna tweetoval o násilí spojeném se zbraněmi v Chicagu, přičemž vycházel ze stejných statistik, jako o něco dříve stanice Fox News.

Nejedná se o první případ, kdy někdo z Trumpovy administrativy upozorňuje na teroristické útoky, jež se nestaly. Před dvěma týdny prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová obhajovala kontroverzní Trumpův migrační dekret s odvoláním na masakr ve městě Bowling Green, který podle ní spáchali dva uprchlíci z Iráku. V ospalém městečku na jihozápadě Kentucky se však žádný podobný čin nikdy nestal.