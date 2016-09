V Aleppu se šikuje šíitská interbrigáda, velí jí íránský válečný hrdina

Fotografie devětapadesátiletého Sulejmáního zveřejnila největší šíitská jednotka v Sýrii jménem Nudžába, píše server The Long War Journal. Na snímcích je vidět Sulejmání, který provádí inspekci přímo na bojišti. Íránský taktik podle zveřejněných informací „vyhodnocoval strategický postup v obléhání teroristů“. Jako teroristy asadovský režim označuje ozbrojenou opozici. Přišel také s několika vlastními nápady na další strategii.

Sulejmání se poté podle serveru Al Masdar sešel také vrchním velitelem Syrské arabské armády (SAA). Oba váleční veteráni podle dostupných informací probírali taktiku na další ofenzivu proti povstalcům v provincii Aleppo.

Přítomnost Sulejmáního je vzpruhou nejen pro taktiku vládních vojsk, ale také pro morálku vojáků. Íránec je totiž v armádním světě považován za legendu. „Sulejmání je nejvlivnějším mužem na Středním východě, o kterém nikdy nikdo neslyšel,“ prohlásil před několika lety bývalý pracovník CIA John Maguire.

Válečný hrdina a tichý taktik

Sulejmání si za desítky let ve službách íránských ajatolláhů vybudoval pověst protřelého stratéga, jehož vliv sahá daleko za pravomoci obyčejných generálů. Na sklonku září roku 1980, kdy vojska Saddáma Husajna vtrhla do Íránu, byl Sulejmání povýšen na poručíka. Během osm let trvajícího konfliktu působil na bojištích jižní fronty, kde velel 44. divizi. V tu dobu se stále mohl řadit ke dvacátníkům. Po válce ho mnozí vojáci prohlásili za válečného hrdinu.

Na počátku roku 1998 byl Sulejmání jmenován velitelem elitních jednotek Quds spadajících pod Revoluční gardy. Obávané jednotky působí zejména při zahraničních operacích. V roce 2011 ho ajatolláh Chameneí jmenoval generálem. Nejvyššího vůdce Íránu údajně pojí se Sulejmáním velké přátelství.

Muž, jehož vojenské schopnosti obdivují i jeho protivníci, je podle svých spolupracovníků vždy klidný a jen výjimečně zvýší hlas. „V místnosti může být deset lidí, ale když Sulejmání přijde, nesedne si k vám. Sedne si na druhou stranu místnosti, sám a potichu. Nemluví a nic nekomentuje. Prostě jenom sedí a poslouchá,“ sdělil jeden z bývalých vysoce postavených íránských politiků (více o Sulejmáním se dočtete zde).

Obléhání Aleppa a smrt vůdce radikálů

Sulejmání může být na syrských bojištích jedním z rozhodujících faktorů. Situace na frontě se totiž mění každým dnem. U Aleppa v současnosti mají navrch vojska Asada. Na počátku září se jim podařilo znovu získat klíčovou přístupovou cestu do Aleppa, kterou měsíc držela opozice. Povstalce tak obklíčili ve východní části města (mapu syrského konfliktu najdete zde).

Aleppo je nyní rozdělené mezi tři hlavní síly. Na západě drží velké území síly Bašára Asada, a to včetně klíčových cest Castello road na severu a nyní i oblasti Ramúsa na jihu. Povstalci mají východní část města, která je nyní obehnaná vládními vojsky ze všech stran. Některé čtvrti na severu města drží Kurdové (více o situaci na bojišti zde).

Poblíž syrského Aleppa byl ve čtvrtek zabit vysoce postavený velitel radikální skupiny Fronta dobytí Sýrie, která je bývalou frontou an-Nusra napojenou na síť al-Káida. S odvoláním na povstalecké zdroje o tom informovala stanice BBC. Fronta dobytí Sýrie oznámila úmrtí velitele abú Umara Sarákiba na Twitteru.

Podle zdrojů, které citovala agentura Reuters, se abú Umar Sarákib a jeho bojovníci nacházeli v úkrytu ve vesnici Kafr Naha západně od Aleppa. Při náletu údajně přišli o život i další vysoce postavení muži v radikálním hnutí. Úmrtí Sarákiba a dalšího velitele jménem abú Muslim Šámí potvrdili také aktivisté ze Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v zemi monitoruje z Británie.