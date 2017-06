Když se blýská bez deště. Portugalské požáry zřejmě zažehla suchá bouřka

„Pojem suchá bouřka (anglicky dry thunderstorm, pozn. red.), v češtině vůbec neexistuje. Půjde zřejmě o klasickou bouřku, při které prší méně. Hodně deště propadá skrze suchý vzduch dolů k zemi a stihne se přitom vypařit. Důležité je, že v oblasti bylo dlouho sucho a blesky tam mohou zapálit kde co,“ řekl iDNES.cz meteorolog David Rýva.

„Jde o to, kde má bouřkový oblak takzvanou základnu. Čím je větší vlhko, tím blíž je k zemi. Když je ale opravdu sucho, tak základna oblaku může být tři až čtyři kilometry vysoko. Pod tím už je suchý vzduch, do kterého se může dešťová voda vypařovat. Potom nenaprší tolik, kolik by člověk čekal nebo jak se to jeví na radaru,“ doplnil Rýva.

Bouřka podobného typu se vyskytuje hlavně na jihu ve Středomoří nebo polopouštních oblastech. Typická je i pro americké státy Kalifornii či Arizonu. V Česku by se mohla objevit, pokud by bylo velké horko a hodně suchý vzduch. Podle meteorologa Rývy by nejspíš neměla tak velkou intenzitu jako například v Portugalsku.

V Portugalsku nyní vládne vlna veder, v některých oblastech dosahují teploty 40 stupňů Celsia. Po celé zemi se v noci na neděli rozhořelo šest desítek lesních požárů, které si vyžádaly až 61 obětí. V zemi byl vyhlášen třídenní smutek (více čtěte zde).

VIDEO: Lesní požár v Portugalsku má desítky obětí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Suchou bouřku uvedl jako možnou příčinu požárů portugalský premiér António Costa. Přesná příčina se zatím neví.



S lesními požáry se Portugalsko, stejně jako další jihoevropské státy, potýká často. Loni oheň zdevastoval přes sto tisíc hektarů země. Při srpnovém požáru na ostrově Madeira zahynuli tři lidé. Dopad nynější katastrofy je však mimořádný.