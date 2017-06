Opravdové peklo, jako z jiného světa, popisují Portugalci ničivý požár

„Nezdá se to ani reálné, je to mimo tento svět... Je to opravdové peklo, nikdy jsme nic takového neviděli,“ řekl podle agentury Reuters Valdemar Alves, starosta města Pedrógão Grande, kde požáry řadí s velkou intenzitou (více o požárech zde).

Alves byl ohromen počtem mrtvých. „Tohle je region, kde jsou požáry časté kvůli lesům, ale nepamatujeme tragédii takových rozměrů,“ řekl. Úřady už evakuovaly část vesničanů postihnutých požáry. Zatím nejsou schopné určit rozsah škod, které požáry způsobily, píše The Guardian.

Jorge Gomes z portugalského ministerstva vnitra uvedl, že velká část lidí uhořela ve svých autech, když zůstali uvězněni mezi plameny, další se udusili kouřem. Podle něj se oheň šířil „s velkou prudkostí“ ze všech stran. Podle vlády si pohroma vyžádala 57 obětí, dalších 59 lidí bylo zraněno, z toho pět vážně - čtyři hasiči a jedno dítě.

Isabela Brandaová, která bydlí poblíž místa požárů, uvedla, že se bála o život. „Včera jsme viděli oheň, ale mysleli jsme, že je to velmi daleko. Nikdy bych si nepomyslela, že sem dorazí,“ řekla Portugalka. „V půl čtvrté ráno mě rychle vzbudila tchýně a spát už jsme nešly, bály jsme se, že sem požár dosáhne,“ dodala.

Prezident Marcelo Rebelo de Sousa jel do regionu Leiria za rodinami obětí. „Sdílím jejich bolest ve jménu všech Portugalců,“ řekla hlava státu. „Hasiči udělali vše, co mohli, když čelili požárům,“ dodal prezident.

Desítky lidí, které musely opustit své domovy, našly dočasné bydliště v domech v nedalekém městě Ansião. „Jsou tam lidé, kteří při příjezdu říkali, že nechtěli umřít ve svých domovech, které obklopily ohně,“ popsal místní obyvatel Ricardo Tristao.

Podle portugalského premiéra Antónia Costy mohla požár způsobit takzvaná suchá bouřka, při které neprší, ale elektrické výboje můžou zažehnout ohně.

Pomůže Španělsko i Evropská unie

Sousední Španělsko vyslalo dva letouny vybavené pro boj s požáry. Premiér Mariano Rajoy přislíbil poskytnout veškerou potřebnou pomoc. „Zasaženi tragédií v Pedrógão Grande se mohou Portugalci spolehnout na naši solidaritu, podporu a přátelství,“ napsal na Twitteru.

Na stejné sociální sítě se k tragédii vyjádřil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Mé myšlenky jsou s obětmi v Portugalsku. Chválím odvahu hasičů. Ochranný mechanismus Evropské unie byl aktivován a pomůže,“ napsal.

V Portugalsku nyní vládne vlna veder a v některých oblastech dosahují teploty 40 stupňů Celsia. Po celé zemi se přes noc rozhořelo šest desítek lesních požárů.

S lesními požáry se Portugalsko, stejně jako další jihoevropské státy, potýká často. Loni oheň zdevastoval přes sto tisíc hektarů země. Při srpnovém požáru na ostrově Madeira zahynuli tři lidé.