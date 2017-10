Zelení se chtějí vrátit do Sněmovny. Hostem Rozstřelu bude Stropnický

Kromě prosazování trvale udržitelného rozvoje akcentují Zelení i řešení palčivých společenských otázek - jeden z ústředních bodů jejich programu se zaměřuje na nedostatek bytů pro mladé lidi.

Ten by podle Stropnického mohlo vyřešit odkupování bytů od seniorů a jejich přednostní nabízení mladým rodinám, spolu se stavbou deseti tisíc nových bytů ročně. Senioři by výměnou za svůj byt či dům získali záruku dožití ve vlastním a finanční přilepšení k důchodu, mladí lidé by si naopak nemuseli půjčovat peníze kvůli nemovitostem.

Předvolební Rozstřely Server iDNES.cz přináší v diskusním pořadu Rozstřel předvolební rozhovory se zástupci jednotlivých stran. Své vize už představili František Ringo Čech (SPO), Jakub Janda (ODS), Richard Brabec (ANO), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Ivan Bartoš (Piráti) (záznamy rozhovorů můžete sledovat zde).

„Chtěli bychom, aby nová generace nebyla zatížena hypotékami. Lidé, kteří jsou zatíženi hypotékami, nejsou svobodní,“ uvedl Stropnický na konci července (více čtěte zde). Kandiduje jako lídr kandidátky v Praze, proto jej čeká i souboj se svým otcem, ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO).

Podle dosavadních průzkumů Zelení nepřekonají potřebných 5 procent pro vstup do Sněmovny - například průzkum agentury Median zveřejněný 29. září straně přisuzuje jen dvě a půl procenta (podrobnosti čtěte zde). V posledních sněmovních volbách v říjnu 2013 získala 3,9 procenta.

„Důležité je teď především dobře udělat kampaň, přesvědčit lidi, že se má volit srdcem a ne podle jednotlivých průzkumů nebo podle prostoru v médiích,“ uvedl Stropnický pro deník Metro.



Stropnický absolvoval žurnalistiku a teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal i doktorát z mediálních studií. Mezi lety 2012 a 2014 působil jako místostarosta pro bydlení a kulturu Prahy 3, od roku 2014 jako náměstek primátorky pro územní rozvoj. Předsedou Zelených je od ledna 2016.