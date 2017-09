Volby by podle Medianu vyhrálo ANO, do Sněmovny by se dostalo osm stran

9:46 , aktualizováno 9:46

Volby do Poslanecké sněmovny by v září podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které by volilo 27 procent lidí. Druhá by skončila ČSSD se ziskem 13,5 procenta. Hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran. Výsledky průzkumu zveřejnila agentura Median v pátek.