Venezuelská garda zastřelila demonstranta z pár metrů, dokazují fotografie

Na videu z místa je vidět, jak David José Vallenilla stojí u plotu letecké základny La Carlota v Caracasu. Mladík v modrém tričku a s bandanou přes obličej akorát házel přes plot něco jako kámen. Na místo však akorát přibíhají vojáci národní gardy, kteří okamžitě proti mladíkovi několikrát vystřelí.

Jediným ochranným prvkem na mladíkově těle je v okamžik střelby batoh, který si Venezuelec oblékl zpředu na hruď. Po střelbě se svalil na zem, ale brzy se zvedl a snažil se dostat pryč. To už u něj byl další demonstrant s vyrobeným štítem, kterým ho kryl.

Za chvíli obklopuje Vallenillu tucet demonstrantů, kteří ho táhnou do nejbližšího zdravotnického zařízení. V hrudníku měl mladík tři střely. Svým zraněním v nemocnici podlehl. Za poslední tři měsíce si střety s ozbrojenými složkami vyžádaly nejméně 76 mrtvých.

„Seržant použil neregistrovanou zbraň, aby zabránil útoku, čímž způsobil smrt jednoho z účastníků obléhání,“ uvedl podle CNN venezuelský ministr vnitra Nestor Reverol s tím, že útočící člen národní gardy nyní čelí vyšetřování.

Bylo to už podruhé během jednoho týdne, kdy kamery reportérů zachytily, jak vojáci střílejí do demonstrantů. Reportér agentury Reuters Carlos Garcia Rawlins, který situaci ve Venezuele sleduje už deset let, uvedl, že poslední protesty jsou jiné, než ty, které pamatuje před třemi lety.

Tentokrát jsou podle něj demonstranti zuřivější, nebojí se a neutíkají před bezpečnostními složkami. Protesty jsou intenzivní, ale podle Rawlinse také méně organizované.

Prezident Nicolás Maduro už dříve varoval, že se spolu se svými stoupenci chopí zbraní, pokud se jeho socialistickou vládu někdo pokusí násilně svrhnout. „Pokud se Venezuela ponoří do chaosu a násilí a bolívarská revoluce bude zničena, půjdeme do boje. Nikdy to nevzdáme. Co se nepodaří udělat u (volebních) uren, to se podaří zbraněmi. Osvobodili bychom naši vlast pomocí zbraní,“ prohlásil.