Maduro odpor rozdrtí za každou cenu, říká po útoku v Caracasu expert

Voják, který se identifikoval jako Oscar Peréz, v sérii videí na Instagramu uvedl, že zastupuje koalici složenou z vojáků, policistů i civilistů, kteří se staví proti „kriminální“ vládě, požadují Madurovu rezignaci a nové volby. „Tohle není boj proti jiným státním bezpečnostním silám. Je proti beztrestnosti této vlády. Je proti tyranii. Je proti smrti mladých lidí, kteří bojují za svá práva,“ prohlásil Peréz.

Ačkoli se Peréz na videích objevil spolu s dalšími čtyřmi zahalenými muži, nelze podle deníku The New York Times jednoznačně říct, jakou podporu jeho čin ve skutečnosti má. Podle některých zpráv sice ve venezuelské armádě roste počet Madurových kritiků nakloněných opozici, většina vojáků však režim podporuje.



„Co se týče postavení ve společnosti i platů, které vojáci dostávají, je na tom venezuelská armáda dnes výrazně lépe, než byla kdykoliv předtím,“ vysvětlil pro iDNES.cz Josef Opatrný ze Střediska ibero-amerických studií Univerzity Karlovy.

Maduro navíc vojákům svěřil dohled nad dovozem a distribucí potravin (psali jsme zde). „Když distribuujete potraviny v zemi, kde je extrémní problém se zásobováním, tak je samozřejmě můžete rozkrást a nebo výhodně prodat. Dokud na tom armáda bude takhle, tak bude režim podporovat,“ myslí si Opatrný.

Prezident po útoku prohlásil, že jej provedli teroristé usilující o puč. O tom, že by v současnosti bylo ve Venezuele možné puč zorganizovat, však Opatrný pochybuje. „Čas od času se objevují zprávy, že v armádě existují skupinky řekněme racionálů, které vidí, kam Maduro Venezuelu zatáhl a zavádí dál a dál, a projevují jisté obavy. Pakliže takové skupinky skutečně existují a tento muž byl projevem jejich obav, tak rozhodně nemají takovou sílu, aby mohly něco změnit,“ uvedl.

Maduro: Co nepůjde u uren, to se podaří zbraněmi

Ze snímků, které se objevily na internetu, je patrné, že voják z helikoptéry mával transparentem s nápisem „Art. 350, Libertad“ (Článek 350, Svoboda). Zřejmě tak odkazoval na článek číslo 350 venezuelské ústavy, podle kterého mají občané právo postavit se proti jakémukoli režimu či vládě, které nerespektují demokratické principy.

Opozice příslušníky armády dlouhodobě vyzývá, aby se Madurovými příkazy neřídili. Někteří příznivci opozice však nyní spekulují, že celý útok mohl být zinscenován, aby venezuelská vláda ospravedlnila pokračující represe. Místní média navíc upozornila, že se Perézovo jméno objevilo už v roce 2015 v souvislosti s filmem Muerte Suspendia (Pozastavená smrt), který produkoval. Zároveň v něm ztvárnil postavu policisty, který zachraňuje uneseného byznysmena, píše Reuters.

Maduro už dříve varoval, že se spolu se svými stoupenci chopí zbraní, pokud se jeho socialistickou vládu někdo pokusí násilně svrhnout. „Pokud se Venezuela ponoří do chaosu a násilí a bolívarská revoluce bude zničena, půjdeme do boje. Nikdy to nevzdáme. Co se nepodaří udělat u uren, to se podaří zbraněmi. Osvobodili bychom naši vlast pomocí zbraní,“ prohlásil.

Venezuelou už tři měsíce zmítají protesty, při kterých lidé požadují nové volby a propuštění politických vězňů. Střety s ozbrojenými složkami si už vyžádaly 76 mrtvých. Nyní se dá očekávat, že se situace pro demonstranty ještě zhorší. „Maduro je rozhodnutý každý projev odporu potlačit jakýmkoli způsobem,“ řekl Opatrný. K tvrdším opatřením však podle něj prezident zřejmě přistoupí až poté, co se na konci července sejde ústavodárné shromáždění.

Protesty navíc podle Opatrného ke svržení Madurova režimu zřejmě vést nemohou. „Tím nechci říct, že by neměly demonstrace pokračovat, ale Maduro jich dokáže využít ve svůj prospěch. On má jednu velkou výhodu, kterou mu daroval už (Hugo) Chávez. Soudní moc je plně v jeho rukou nebo v rukou jeho stoupenců a skutečně jeho kroky podporuje,“ vysvětlil.