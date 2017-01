Na silnicích loni při nehodách zemřelo 545 lidí, nejméně od roku 1961

Policisté o rekordně nízkém počtu obětí na českých silnicích informovali formou předběžné statistiky už 1. ledna (více jsme psali zde). V pátek pak počty na tiskové konferenci zpřesnili. Výsledné číslo je oproti odhadům 556 obětí ještě o něco pozitivnější. Stále tak platí, že je to nejméně obětí za 50 let.

Celkem se loni na českých silnicích stalo 98 864 nehod, což je naopak víc než v minulosti. Šéf dopravní policie Lerch připomíná, že to souvisí i s tím, jak roste počet řidičů, vozidel a také s tím, že je Česko významnou tranzitní zemí.

Na snížení počtu obětí se mimo jiné významně podílel úbytek tragických nehod chodců mimo obec. Podle Lercha to výrazně ovlivnila nová povinnost nosit mimo obec reflexní prvky. Ubylo i nehod cyklistů a motocyklistů. I zde se chce policie zaměřit na zlepšení viditelnosti těchto skupin.

Podle statistiky bylo loni vážně zraněno 2 580 a lehce zraněno 24 501 lidí. Jsou to jen mírně vyšší čísla než v předchozím roce 2015. Hmotná škoda pak byla odhadnuta na 5,804 miliardy korun.

Náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek připomněl, jaké priority si policie na silnicích pro rok 2016 dala. Mluvil například o vytváření bezpečného dopravního prostoru. Zmínil, že si policejní prezidium vytipovalo významné úseky na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích prvních tříd.

Kraje pak přidaly i úseky silnic druhých tříd. Zde se policie zaměřila na to, aby byla vidět, Dokonce si nastavila pravidla, jak dlouho a jak pravidelně tam hlídky musí být.

Policisté se zaměřili i na stav komunikací. Jejich správcům zaslali patnáct tisíc podnětů. Policejní technik rovněž prověřoval místa nehod s vážnými následky. „Z 498 inspekcí zjistil 37 poznatků, které mohly mít vliv na příčinu nebo následek dopravní nehody,“ řekl šéf dopravní policie.

V roce 2016 policie zkontrolovala 570 tisíc vozidel. Připravila 1 465 dopravně bezpečnostních akcí, z nichž devět bylo celorepublikových. Mimo to připravila celorepubliková opatření na velikonoce a letní prázdniny.

Letos chystá novinku, zapojí se do akce Speed Marathon. Ta se uskuteční 19. dubna a lidé do té doby mohou posílat tipy, kde by policisté měli měřit právě tento den rychlost. „Uvidím, jestli se to osvědčí,“ uvedl náměstek Vondrášek.