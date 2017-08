STAN chce pro učitele plat od 37 tisíc či novou vysokou vojenskou školu

Stranické priority, na které chtějí přilákat voliče, představili Starostové na pondělní tiskové konferenci. Z domácích témat je pro STAN tématem číslo jedna školství. „Čeští žáci v mezinárodním srovnání stále klesají,“ uvedl první místopředseda hnutí Vít Rakušan.

Cestou ke zlepšení je podle něj zvednout platy učitelům a vytvořit národní radu pro vzdělávání, která určí dlouhodobou strategii českého školství. To by se mělo zaměřit na spolupráci středních a vysokých škol s firmami a na aplikovanou vědu. Žáky základních škol je pak podle STAN třeba v době informačního přesycení učit kritickému smýšlení.

Navíc by Starostové chtěli ještě více navýšit platy učitelů. „Budeme prosazovat zvýšení na 130 procent průměrné mzdy,“ sdělil Rakušan. Při aktuální průměrné mzdě necelých 28 tisíc korun by to znamenalo plat učitele kolem 37 tisíc.

Zároveň však Rakušan uvedl, že by si představoval plat učitele kolem 45 000 korun měsíčně. „A to by měla být výzva pro každou vládu, která nastoupí po těchto volbách, aby tak dosáhli do dvou let svého působení,“ prohlásil.

Hnutí rovněž slibuje zjednodušení právního řádu, dobudování sítě dálnic a železnic spojující Česko s okolními státy či stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí, důraz na e-government a zefektivnění sociálních dávek. Do vyplácení některých dávek by mohly zasáhnout samosprávy, které mají přehled, jak je potřební využívají, navrhují Starostové a nezávislí.

Co se týče elektronické evidence tržeb, STAN zamýšlí odsunout její třetí a čtvrtou fázi a udělat si analýzu, jak s ní naložit dál. Ušetřit na výdaje chtějí Starostové a nezávislí zefektivněním státu, což znamená i propuštění části úředníků. Dají se tak podle nich ušetřit až desítky miliard.

Strana chce také prosazovat plnění závazků v mezinárodních organizacích, to znamená například dávat dvě procenta HDP na obranu. Částka, kterou se zavázalo Česko poskytovat na obranu při vstupu do NATO, by ale podle STAN nemusela jít pouze na zbraně či navýšení počtu vojáků.

„Část navýšeného rozpočtu obrany navrhujeme směřovat do rozšíření vojenského školství a podpory vědy a výzkumu,“ řekl v pondělí volební lídr Jan Farský na tiskové konferenci k programovým prioritám. V tom smyslu se vyslovil pro založení další vysoké vojenské školy.

V Evropě budeme aktivnější, slibuje STAN

„Jsme proevropské hnutí ctící své mezinárodní závazky v EU i NATO,“ prohlásil Farský. „Často slýcháme, že oni v Bruselu něco vymysleli, ale Brusel jsme my,“ dodal místopředseda hnutí Radim Sršeň s tím, že i menší státy si dokáží vyjednat lepší podmínky než Česko. Řešením je podle něj zkvalitnění české diplomacie. V Evropě se STAN také pokusí snížit počet operačních programů a zasadit se o účelnější utrácení evropských peněz.



Starostové a nezávislí mají konečnou podobu svého programu schválit na konferenci 24. srpna. Do té doby jej hodlají ještě připomínkovat.

Po krachu volební koalice s lidovci Starostové a nezávislí oznámili, že se pokusí do Sněmovny dostat sami. Překonat pětiprocentní hranici jim pomůže spoluzakladatel firmy Jablotron Dalibor Dědek (více o jeho vstupu do politiky zde). Spojením s miliardářem hnutí získá finanční podporu a těší se i většímu zájmu médií.