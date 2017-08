Miliardář Dědek hledá pro STAN „slušňáky“, sám je připravený kandidovat

Podnikatel, jenž stojí za úspěšnou firmou Jablotron, chce dát dohromady skupinu schopných lidí s „čistým štítem“, kteří „nežijí ze státních zakázek nebo dotací“.

„S výběrem nezávislých osobností pomohou starostové, kteří znají kladné osobnosti ve svém okolí, ale zároveň vyzývám veřejnost, aby nám pomohla najít slušné lidi, kteří jsou ochotni našemu záměru pomoci,“ uvedl Dědek s tím, že k tomu účelu byl založen web HledámeSlušný.cz.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík dodal, že někteří starostové jsou připraveni se pozic na kandidátkách vzdát ve prospěch silných osobností. „Vím, že nic nezměním sám, proto se spojuji s lidmi, kteří chtějí dělat politiku bez intrik a hašteření,“ vysvětlil podnikatel Dědek, proč se spojil se STAN. Miliardář pomůže STAN v kampani i finančně.

„Jestliže se mi nepodaří ve všech krajích najít lidi, o kterých bych si myslel, že mají větší předpoklady, tak tam, kde bude potřeba, (do voleb) půjdu,“ řekl Dědek. V politice by si přál hledat věci, které strany spojují.

Dědek se výrazně vymezuje proti státním dotacím a investičním pobídkám pro byznys. Prioritami pro něj je, aby Česká republika zůstala nedílnou součástí EU i NATO a hrála v nich důstojnou roli. Současně chce prosazovat daňové zvýhodnění rostoucím firmám a kvalitní datové připojení do každé obce.

Chtěl by také zvýhodňovat rodiny podle dosaženého vzdělání dětí, bránit zneužívání sociálních dávek, posílat víc peněz do škol, zdravotnictví a vědy a zavést širší škálu statusů pro imigranty.

EET s lidskou tváří, Babišovi přiznává i úspěchy

V minulosti Dědek vyjádřil podporu projektu ANO Andreje Babiše. Podle Dědka se Babišovi některé věci podařily. „I po čtyřech letech obdivuji odvahu (předsedy ANO) Andreje Babiše, že do toho šel. Dokázal řadu pozitivních věcí, akorát přednost v médiích dostávají ty věci, které se veřejnosti a mně také nelíbí,“ uvedl. V názoru na Babiše se Dědek rozchází s vedením STAN, které je k němu více kritické.

Dědek říká, že je příznivcem elektronické evidence tržeb (EET), chtěl by mu ale nasadit „lidštější“ tvář. „Je potřeba to doladit, inspirují mě modely ze zahraničí, to znamená bezúčtenkový styk,“ řekl iDNES.cz. „Nechtěl bych se ocitnout v absurdistánu typu Chorvatska, kde stát kriminalizuje toho, kdo si nevezme v obchodě účtenku,“ uvedl.

Z EET chce vytvořit pomocníka podnikatelů. „Rozhodně bych hledal cestu, jak to zespodu oříznout, aby ten, kdo prodává na pláži zmrzlinu nebo kdo vaří v divadle kafe, to vůbec dokázal zvládnout,“ vysvětlil Dědek.

STAN minulý týden odmítl nabídku, aby jeho zástupci kandidovali na listinách lidovců poté, co KDU-ČSL kvůli nepříznivým preferencím ustoupila od myšlenky koaliční spolupráce. V nové samostatné kampani nyní STAN spouští billboardovou kampaň. Podle volebního lídra Jana Farského by se reklamy měly objevit během dneška a středy. Gazdík dodal, že billboardy budou obsahovat osobnosti s příběhy o jejich vstupu do politiky. Kdy zmizí z ulic koaliční plakáty, je podle místopředsedy Víta Rakušana záležitostí KDU-ČSL, která měla červencovou část kampaně ve své režii.