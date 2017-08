Učitelům slibuje STAN 45 tisíc měsíčně, občanům jednodušší zákony

11:09 , aktualizováno 11:09

S cílem získat 7 až 10 procent hlasů jde do letošních parlamentních voleb hnutí Starostové a nezávislí. „Sedm je základ, deset by byl úspěch,“ řekl iDNES.cz volební lídr STAN Jan Farský. Starostové představili ve čtvrtek padesátistránkový volební program, ve kterém říkají třeba to, že učitelé budou brát 45 tisíc měsíčně, a slibují i maximální zjednodušení legislativy.